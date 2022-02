El calvario que atraviesa Ramón Díaz en Emiratos Árabes Unidos

El extécnico de River Plate, Ramón Díaz, atraviesa un durísimo momento en su etapa dirigiendo en Emiratos Árabes.

El presente de Ramón Díaz en Emiratos Árabes Unidos no es el mejor. El extécnico de River Plate, San Lorenzo de Almagro e Independiente, que tuvo una carrera exitosa -más ganador de la historia del "Millonario" antes de Marcelo Gallardo-, atravesaba un mal momento como DT del Al-Nasr, del mencionado país. Lejos de los primeros puestos con más de la mitad del certamen disputado, fue despedido del elenco árabe.

Para colmo, en su último partido ante el Ajman cayó por 1 a 0 en un duelo correspondiente a la fecha 14 del torneo. El exequipo de Ramón está noveno con sólo 18 puntos, producto de cinco triunfos, tres empates y seis derrotas. Cabe destacar, que el argentino Sebastián Tagliabué, surgido de Colegiales -club que milita en la Primera B Metropolitana- se desempeña en dicho conjunto desde el año 2010 y lleva 18 goles en 43 partidos oficiales.

Sin embargo, esos números no son suficientes para mejorar la actualidad del elenco que dirigía el técnico riojano. Está a 15 unidades del Al Ain, el líder indiscutido del campeonato que suma 33 y supera por seis al segundo de la tabla. Cinco de las caídas que tienen hasta el momento fueron de manera consecutiva y no levantan cabeza cuando quedan 12 fechas por delante. Las chances matemáticas existen pero no será nada fácil.

Fue la segunda temporada de Ramón Díaz al frente del Al-Nasr y en total acumula 37 partidos dirigidos de los cuales ganó 14, empató 8 y perdió 15. Durante la primera terminó en el quinto puesto del certamen y sus números fueron mejor que los que llevaba en la actual. Igualmente, desde la dirigencia de la institución árabe renovaron la confianza en él y continuó. Aunque, este presente que preocupaba por demás a los directivos que tomaron la decisión de despedirlo.

La última mala experiencia de Ramón en el exterior

En noviembre de 2020 llegó al Botafogo de Brasil pero sólo duró 17 días y no dirigió ni un partido. La mencionada entidad brasileña no lo esperó luego de que se sometiera a una cirugía. "Botafogo informa que el técnico Ramón Díaz y todo su equipo de asistentes abandonan el Club. Lamentablemente, debido a la salud del técnico, que ahora está previsto que sea dado de baja a partir del 7/12, el Club cree que no puede esperar más", expresaron en las redes del club.

Asimismo añadió: "El Club confía en la plena restauración de la salud de Ramón Díaz, agradeciendo a él y a sus asistentes Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz y Juan Nicolás Rommannazi por el tiempo que estuvieron en el Club. El Departamento de Fútbol Profesional informa que Eduardo Barroca es el nuevo entrenador del equipo", concluyeron en el comunicado.