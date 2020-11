Botafogo anunció la salida de Ramón Díaz 17 días después de contratarlo

El club Botafogo de Brasil anunció que Ramón Díaz ya no es más el técnico del primer equipo, cargo que había asumido el pasado 10 de noviembre, debido a que la entidad "no puede esperar más" al entrenador, que no pudo aún dirigir al elenco porque debió someterse a una cirugía y ya contrató a su reemplazante.

"Botafogo informa que el técnico Ramón Díaz y todo su equipo de asistentes abandonan el Club. Lamentablemente, debido a la salud del técnico, que ahora está previsto que sea dado de baja a partir del 7/12, el Club cree que no puede esperar más", expresó la institución a través de su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo añadió: "El Club confía en la plena restauración de la salud de Ramón Díaz, agradeciendo a él y a sus asistentes Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz y Juan Nicolás Rommannazi por el tiempo que estuvieron en el Club".

"El Departamento de Fútbol Profesional informa que Eduardo Barroca es el nuevo entrenador del equipo. El profesional regresa a Botafogo tras incorporarse al equipo principal en 2019, y un trabajo reconocido por importantes logros en las categorías de base", expresó la entidad.

Finalmente indicó: "Llega Barroca acompañado de Felipe Lucena (ayudante técnico) y Anderson Nunes (preparador físico). El nuevo comandante inicia actividades el sábado".

Ramón Díaz había asumido el pasado 10 de noviembre y como debió realizarse una cirugía, su hijo Emiliano se había hecho cargo del plantel.