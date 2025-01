Brutal accidente en Rally Dakar: un coche volcó y el piloto fue sacado en helicóptero

El grave accidente en Rally Dakar que obligó al piloto a ser trasladado en helicóptero.

El Rally Dakar cumple este sábado una semana desde su inicio a pura intensidad y el peligro volvió a hacerse presente. Una de las competencias más exigentes del mundo, que se desarrolla en Arabia Saudita, tuvo un gran susto cuando el francés Guerlain Chicherit tuvo un grave accidente que obligó a la organización a evacuarlo a través de un helicóptero.

El corredor, de 46 años, fue protagonista de un brutal choque durante la Etapa 6 que unía Hail con Al Duwadimi: luego de perder el control en un desnivel, su auto volcó y debió abandonar de inmediato. Aunque los directores del Rally Dakar informaron que tanto Chicherit como su acompañante están fuera de peligro, el piloto solicitó expresamente ser enviado a una clínica por “un dolor en las cervicales”.

En un comunicado, la organización dio más detalles del incidente: “Al volante de su Mini, Guerlain Chicherit y su copiloto Alex Winocq han volcado en torno al km 16 de la especial de hoy. Aunque salieron ilesos, el piloto sentía un dolor en las cervicales, por lo que ha pedido su evacuación en helicóptero a Hail. Chicherit disputaba su 14º Dakar, que termina, desgraciadamente, con el 5º abandono de su carrera”.

Además, a través de las redes sociales oficiales, prosiguieron con la información: “Esto es todo para Chicherit. El Mini de Guerlain Chicherit y su copiloto, Alex Winocq, volcaron en el kilómetro 16 de la especial. La tripulación salió ilesa del vehículo, pero el conductor se quejó de dolores en el cuello y decidió ser trasladado en helicóptero a Hail para recibir una evaluación médica”.

En cuanto al desempeño de Chicherit durante el pasado en la competencia, tuvo su debut en 2005, cuando finalizó 49° en la General arriba de un Nissan. Luego, entre 2006 y 2010, tuvo cuatro participaciones con BMW, en las que ganó dos etapas (una en 2006 y otra en 2010), y dos novenos puestos y un quinto lugar.

En 2013, a bordo del SMG buggy, ganó una etapa y quedó octavo en las posiciones finales, mientras que en 2022 fue parte del evento más exigente con un Buggy GCK Thunder, en la que no tuvo suerte y debió retirarse en la Etapa 12. Ya en 2023, el galo ganó dos etapas en una misma edición por primera vez arriba de Prodrive BRX Hunter, mientras que en 2024 ganó, una vez más, dos etapas, pero con una Toyota Hilux Overdrive, que le permitió finalizar 4° en la general.

Rally Dakar 2025: cuántos argentinos estarán presentes en la edición de Arabia Saudita

Entre los 27 compatriotas que representarán la bandera argentina se destacan, en Moto, los oriundos de Salta Kevin y Luciano Benavides, del equipo Red Bull KTM Factory. En la misma categoría estará el neuquino Juan Santiago Rostan, de XRaids Experience, y el debutante cordobés, de 19 años, Benjamín Pascual, para el equipo Dakar Future. Dicha especialidad contará con un recorrido especial de 1000 kilómetros, 100 km por día con un seguimiento particular.

En la categoría Ultimate, de Autos, el mendocino Juan Cruz Yacopini estará al frente de una Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing Toyota, navegado por el español Daniel Olveras. Además, en la categoría Challenger, participarán los cordobeses Nicolás Cavigliasso y su esposa y navegante, Valentina Pertegarini. La oriunda de General Cabrera es la primera mujer en convertirse campeona del mundo en Rally Raid, torneo en el cual se abre el calendario del Rally Dakar.

También habrán otras seis tripulaciones que competirán también en esta edición y en una de ella se destaca, en la SSv de los autos, donde se destaca el otro cordobés Fernando Acosta, campeón del mundo de Navegantes, que volverá a acompañar a Sebastián Guayasamín en el equipo BE Racing.

Otro cordobés a prestar atención es Jeremías González Ferioli, junto a Pedro Gonzalo Rinaldi, en el equipo Can Am Factory Team. Mientras que, por otro lado, se destaca, la misma división, Manuel Andujar, ganador del Dakar en Quads y que en la actualidad compite junto a Bernardo Graue en el equipo Can Am South Racing.