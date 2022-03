El calvario que atraviesa Rafael Nadal tras la derrota en Indian Wells: "Es doloroso"

Rafael Nadal vive un mal momento personal a raíz de una lesión que le demandará varias semanas de recuperación luego de caer en la final del Masters 1000 de Indian Wells.

Rafael Nadal sufrió una durísima lesión en medio del Masters 1000 de Indian Wells. El exitoso tenista sintió un fuerte dolor en la semifinal que ganó ante Carlos Alcaraz, que posteriormente lo complicó para el duelo decisivo de dicho certamen disputado el pasado 20 de marzo. Luego de los estudios realizados, "Rafa" recibió la peor noticia y estará inactivo por varias semanas, por lo que se perderá la participación en algunos torneos.

El español, de 35 años, tuvo un brillante comienzo de temporada en 2022 luego de quedarse con el Abierto de Australia. Con la obtención del mismo se convirtió en el más ganador de Grand Slam con 21 campeonatos. Además, Nadal llevaba 21 triunfos de manera consecutiva y la derrota ante Taylor Fritz por 6-3; 7-6 (7-5) cortó con la buena racha que acumulaba desde que comenzó el año. Ahora tendrá que recuperarse para volver a la pelea por el primer lugar del ranking ATP.

"Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena", expuso "Rafa" en las primeras líneas de su comunicado.

Y agregó: "Llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo". Al tenista nacido en Manacor, España no le quedará otra opción que recuperarse, salir adelante y volver al ruedo próximamente.

Novak Djokovic recuperó el primer puesto del ranking ATP

El controversial tenista serbio recuperó el número 1 del ranking mundial después de dos semanas con una diferencia de 20 puntos sobre el ruso Daniil Medvedev. Este último quedó en segundo lugar tras la rápida eliminación del torneo de Indian Wells. Por su parte, Nadal está nuevamente en el podio ocupando el tercer puesto desplazando al alemán Alexander Zverev, quien retrocedió una posición.

A raíz de estos resultados, el top ten a nivel mundial lo conforman: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Andrey Rublev, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz. Los tenistas argentinos que se encuentran dentro de los 100 mejores son: Diego Schwartzman (15), Federico Delbonis (60) y Sebastián Báez (66).