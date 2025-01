Sufre Costas en Racing: las lesiones tras el debut contra Barracas

Racing Club comenzó el año 2025 de manera oficial y lo hizo con un sólido triunfo por 3 a 1 ante Barracas Central por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Los dirigidos por Gustavo Costas dieron vuelta el encuentro contra los comandados por Rubén Darío Insúa que ganaban 1 a 0 y se llevaron los tres puntos de la cancha de Arsenal de Sarandí, donde el "Guapo" hace de local. Sin embargo, tres futbolistas terminaron lesionados y generaron preocupación para el DT campeón de la Sudamericana, que continúa a la espera de más refuerzos.

Teniendo en cuenta que la siguiente jornada del torneo local será entre semana contra Belgrano de Córdoba el próximo 30 de enero desde las 19:15 en el Cilindro, las dolencias alarmaron a todos. Es que dos de ellos no pudieron terminar el partido contra el "Guapo", lo que prevé que posiblemente no estén contra el "Pirata"; mientras que el restante está en duda después de lograr completar los 90 minutos. Esto derivó en que no trabajen a la par de sus compañeros durante la jornada de este sábado.

Los afectados fueron Agustín García Basso, que a menos de 10 minutos del cierre del cotejo abandonó el verde césped y el club comunicó horas más tarde de su traumatismo en el sóleo derecho y también Ignacio Rodríguez, que debió dejar el campo de juego antes de tiempo por una herida cortante en el párpado izquierdo por el que le dieron puntos de sutura.

A diferencia de ellos, Marcos Di Cesare sí culminó el encuentro pero tiene una entorsis (es decir, lesión articular que consiste en un estiramiento o desgarro de los ligamentos de una articulación) en el tobillo izquierdo. De esta manera, los tres están entre algodones y es probable que no jueguen contra Belgrano. Cabe destacar que Santiago Solari y Gabriel Rojas no formaron parte de los convocados y volverían la próxima jornada.

Agustín García Basso, uno de los lesionados en el debut de Racing ante Barracas Central

¿Cuándo juegan Racing Club vs. Belgrano de Córdoba por el Apertura en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025?

La "Academia" y el "Pirata" se enfrentarán este jueves 30 de enero a las 19.15 horas por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025 en el Estadio Presidente Perón. El partido será transmitido en vivo por las señales TNT Sports o ESPN Premium.

Las altas y bajas de Racing Club en este mercado de pases

Altas: Santiago Sosa (Atlanta United), Nicolás Kozlovsky (vuelve de Atlético de Rafaela), Héctor Fértoli (vuelve de Huracán), Gastón Gómez (vuelve de San Lorenzo), Matías Zaracho (Atlético Mineiro), Ignacio Rodríguez (Banfield).

Bajas: Leonardo Sigali y Roger Martínez (libres), Catriel Cabellos (Sporting Cristal), Juan Manuel Elordi (a préstamo en Rosario Central), Juan Fernando Quintero (América de Cali), Agustín Urzi (vuelve a Juárez), Nicolás Reniero (Lugo), Johan Carbonero (SC Internacional), Matías Tagliamonte (a préstamo en Unión).

Sorpresa en Racing por Maravilla Martínez: Milito tomó una decisión sobre su futuro

Es que el presidente, Diego Milito, tomó una fuerte decisión con Adrián "Maravilla" Martínez para retenerlo de cara al final del mercado de pases y que no haya sorpresas de última hora. Según revelaron medios partidarios y TyC Sports, la dirigencia de la "Academia" le ofreció a Martínez un nuevo contrato con una considerable mejora económica hasta diciembre del 2026, que lo ubicaría entre los mejores pagos del plantel, y están cerca de llegar a un acuerdo. Después del gran 2024 que tuvo, varios equipos pusieron los ojos sobre el delantero y el propio jugador dejó en claro que los números de su vínculo habían quedado atrasados.