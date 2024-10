Sorpresa en Racing: Gustavo Costas patea el tablero con Luciano Vietto

La sorpresiva decisión que toma Costas con Vietto en Racing.

Gustavo Costas patea el tablero en Racing con Luciano Vietto, el último refuerzo en el mercado de pases pasado. El entrenador de 61 años deberá buscar alternativas para definir la formación contra Defensa y Justicia, ya que tiene a varios jugadores lesionados o con molestias a esta altura de la temporada. El director técnico tiene en los planes colocar de titular al delantero cordobés de 30 años, que no juega desde el 28 de mayo con la camiseta de Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

A pesar de los casi cinco meses de inactividad, el DT se inclinaría por "Lucho" desde el arranque ante la lesión de Roger Martínez. El colombiano regresó de la Selección con un esguince de grado dos en el tobillo izquierdo y está prácticamente descartado para las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 frente a Corinthians de Brasil. Por lo tanto, el cuerpo técnico quiere darle minutos al ex Atlético de Madrid para que sea una alternativa de jerarquía para Adrián "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas en el ataque.

Sorpresa: Vietto sería titular en Racing vs. Defensa y Justicia

De acuerdo con diversos medios de comunicación partidarios, el ex Villarreal estará desde el inicio en el Cilindro de Avellaneda para el duelo por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol. Además, todo indica que Juan Fernando Quintero será suplente tras su presencia en el Seleccionado colombiano, por lo que "Maravilla", Salas, Agustín Urzi y Johan Carbonero se disputarán los dos lugares restantes en la ofensiva.

Sin embargo, las incógnitas en el once de Costas no están solamente en la delantera, sino en todas las líneas. Es que hay futbolistas "tocados" físicamente como Santiago Sosa, Gabriel Rojas, Carbonero, Gastón Martirena y Nazareno Colombo. A todos ellos les bajaron las cargas en algunos entrenamientos, por lo que tal vez no les arriesguen desde el comienzo ante la proximidad de la semifinal de ida de la Sudamericana, que será apenas cinco días más tarde. En las prácticas, el DT probó con una línea de cuatro y una de cinco defensores, aunque el equipo será definido recién a último momento.

Cuándo juega Racing vs. Defensa y Justicia

La "Academia" recibirá al "Halcón" de Pablo de Muner el sábado 19 de octubre del 2024 a las 17 horas en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol, con el arbitraje de Pablo Dóvalo. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports (cable y Pack Fútbol), mientras que el streaming online irá por TNT GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play y DGO entre otras alternativas para seguir este choque.

Las estadísticas de Vietto en Racing

Partidos jugados: 73.

Goles: 18.

Asistencias: 5.

Los números de Vietto en su carrera