Sebastián Beccacece anunció que deja de ser el técnico de Racing

El entrenador Sebastián Beccacece anunció este mediodía que dejará su cargo en Racing a pesar de que su contrato vencía el próximo 30 de junio de 2021 y dijo que ya le informó su decisión al plantel y al presidente de la institución, Víctor Blanco.

"(Diego) Milito anunció su salida y es momento de que yo lo haga", manifestó el director técnico, a la vez que señaló: "Tengo una relación muy buena con Víctor Blanco. Ya le informé mi decisión al presidente y al plantel".

El entrenador deja su cargo en Racing tras al eliminación del equipo de Avellaneda en la Copa Libertadores de América en manos de Boca, el pasado miércoles.

Boca logró el pase a semifinales y Racing no dio la talla

El equipo de Sebastián Beccacece no estuvo a la altura, no atacó al campeón del fútbol argentino y se quedó afuera del sueño copero. "Tenía que salir el espíritu, hoy era más psicológico el partido que otra cosa. Sabíamos que teníamos que salir a presionar, que no podíamos salir a esperar. Salió el Boca que queremos todos", sentenció Tevez.

El equipo de Miguel Ángel Russo recuperó la memoria previa al parate a causa de la pandemia por coronavirus y mostró una imagen más similar a la del Boca campeón. Después de la gran victoria ante Independiente en Avellaneda, con una gran remontada por la Copa Diego Armando Maradona, recibió el empujón que necesitaba y jugó un excelso primer tiempo en la Bombonera. Controló la pelota, el juego, el ritmo y las contras. Pasados los 20 minutos, luego de un gran pelotazo de Carlos Izquierdoz, la bajó Sebastián Villa y se la dejó en la frente a Eduardo Salvio que direccionó el cabezazo para el 1-0. A pesar de tener muchas chances de ampliar el marcador, no logró aumentarlo antes del entretiempo.

Durante el segundo tiempo, Racing controló un poco más la pelota pero no logró lastimar al Xeneize. Fue a los 59 minutos, luego de una gran jugada de Carlos Tevez, la abrió para Salvio y "Toto", de muy buen partido después de bajos niveles, esperó y gambeteó a Leonardo Sigali para que lo toque y le cometa falta. El encargado para patear el penal era Izquierdoz pero el colombiano Villa la pidió y definió muy bien, pegada al palo, más allá de que Gabriel Arias se tiró bien a la derecha. Nunca sufrió ante un Racing apático y un planteo difícil de entender por parte del visitante. Sobre el final tuvo más chances de ampliar el marcador pero cerró la serie imponiéndose por 2-1.