Racing vs. Lanús: la drástica decisión de Fernando Gago con Edwin Cardona

La drástica decisión de Fernando Gago con Edwin Cardona de cara a un partido clave de Racing en Lanús, en la lucha por el título de la Liga Profesional 2022.

Fernando Gago tomó una drástica decisión con Edwin Cardona de cara al partido contra Lanús, en el que Racing se jugará gran parte de sus posibilidades de ser campeón de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Un punto debajo de Boca a dos fechas del final del torneo, "La Academia" se perfila como un firme candidato a la consagración.

Sin embargo, durante la tarde del lunes 17 de octubre de 2022, el club de Avellaneda difundió la lista de convocados para el choque en "La Fortaleza". Y allí no figura el mediocampista ofensivo colombiano de 29 años.

Gago limpió a Cardona para Lanús vs. Racing

Entre los 22 citados por el DT no está el ex Boca, como consecuencia de haber sido demorado por haber dado positivo en un control de alcoholemia (1,8 de alcohol en sangre) en plena noche del pasado martes 11 de octubre en Puerto Madero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Para colmo, el jugador asistió normalmente al entrenamiento matutino del día siguiente y no le contó lo ocurrido al cuerpo técnico, que se enteró por los medios de comunicación.

Enojado por esta situación, Gago ya dejó afuera a Cardona de Racing para el choque con Colón, decisión que repitió frente al "Granate" y que seguramente reiterará para la última jornada ante River en El Cilindro. Aunque el cafetero trabaja junto al plantel profesional y no está marginado, lo concreto es que no jugará más mientras su excompañero en Boca sea el técnico. Sin el lesionado Emiliano Vecchio, ahora el escolta en la tabla de posiciones cuenta en este puesto con Carlos Alcaraz, Jonathan Gómez, Nicolás Oroz, Matías Rojas, Gabriel Hauche y Johan Carbonero.

Los números de Cardona en Racing

Hasta el momento, Edwin disputó apenas 26 partidos oficiales con 2 goles (ambos de penal) y 1 asistencia desde que llegó al club en enero de 2022. La institución de Avellaneda hizo una gran inversión por él: 3.3 millones de dólares entre la compra del 50% del pase y el contrato hasta el 31 de diciembre de 2024. No obstante, se marchará de Avellaneda una vez que termine el semestre.

Lanús vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming

"La Acadé" visitará al "Grana" en el Estadio de La Fortaleza el martes 18 de octubre de 2022 a las 19 horas, con el arbitraje de Darío Herrera. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal ESPN Premium, para el que se deben tener contratados el servicio de cable y el del pack fútbol. Además, el streaming online estará a cargo de Star +, la plataforma paga de ESPN, y de otras aplicaciones como DirecTV GO, Cablevisión Flow y Telecentro Play.