Racing: la respuesta de Gallardo tras el llamado para suceder a Gago

Racing llamó a Marcelo Gallardo para reemplazar a Fernando Gago como entrenador y el ídolo de River contestó de manera contundente. Qué dijo el "Muñeco".

Racing busca a un nuevo entrenador después de la renuncia de Fernando Gago y uno de los preferidos de la dirigencia es nada menos que Marcelo Gallardo. El ídolo de River ya lleva diez meses sin trabajar desde su salida del "Millonario" en diciembre de 2022 y atendió sin problemas el llamado de la "Academia". Los encargados de llevar a cabo las negociaciones son el presidente Víctor Blanco y el asesor deportivo Rubén "Mago" Capria.

De acuerdo con la información del periodista Lautaro Salucho en TyC Sports, la respuesta del "Muñeco" fue contundente: por ahora prefiere no volver a dirigir en el fútbol argentino. El director técnico más ganador de la historia del club de Núñez agradeció el ofrecimiento por cortesía y poco más. Por lo tanto, la institución de Avellaneda continuará con los intentos para tener a un nuevo DT. Mientras, la dupla de la Reserva compuesta por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla se hará cargo del primer equipo para el duelo con Platense en el Cilindro. La doble fecha FIFA posterior le dará a la cúpula albiceleste dos semanas más de margen para definir al reemplazante de "Pintita".

Gallardo rechazó la propuesta de Racing: quiénes son los principales candidatos

Además del "Muñeco", también quedaron descartados Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Alfaro. El mellizo prefiere esperar hasta diciembre para asumir un nuevo desafío en su carrera y el estilo defensivo de "Lechuga" no coincide con el gusto futbolístico del "Mago". En este contexto, el principal candidato por estas horas es Hernán Crespo, que acaba de salir de Al-Duhail de Qatar pese a que su equipo ganó 34 de los 48 partidos oficiales disputados.

Otro de los estrategas que interesa en la Comisión Directiva de la "Academia" es Martín Anselmi, el exitoso DT de Independiente del Valle de Ecuador. No obstante, la salida del argentino no será sencilla hasta fin de año. Por otra parte, Diego Cocca, Alexander "El Cacique" Medina y Ricardo Gareca son apellidos que también estuvieron en el centro del debate pero corren de atrás en la consideración de Blanco y Capria. En este marco, no se descarta que Videla y Grazzini continúen hasta diciembre próximo en el caso de no cerrar a otro técnico en las dos semanas que se avecinan.

Gallardo ya enfrentó varias veces a Racing como DT de River.

El fixture de Racing en la Copa de la Liga Profesional 2023