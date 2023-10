Racing: el palazo de Gustavo Alfaro a la dirigencia desde Colombia

El palazo de Gustavo Alfaro a la dirigencia de Racing desde Colombia, ante el interés de que sea el nuevo DT en reemplazo de Fernando Gago. Qué dijo "Lechuga".

Racing todavía busca entrenador después de la renuncia de Fernando Gago, con Gustavo Alfaro como el principal apuntado por la Comisión Directiva. Sin embargo, las conversaciones entre ambas partes no prosperaron demasiado y el director técnico le tiró un palito a la dirigencia de la "Academia" desde Colombia.

El DT de 61 años vive en el extranjero, donde trabaja como columnista para la red Caracol. Allí dialogó con el programa de televisión Gol y fue contundente. De hecho, manifestó que está lejos el acuerdo con la institución de Avellaneda y hasta pidió que lo llamen si realmente lo quieren al mando del plantel profesional.

El palito de Alfaro a la dirigencia de Racing: "Que llamen"

Durante la entrevista desde Colombia, "Lechuga" desmintió la conversación vía Zoom con el asesor deportivo Rubén "Mago" Capria: "Como decía el general (Juan Domingo) Perón, la única verdad es la realidad... Y la realidad es que nadie me llamó de Racing, no existe nada". "Esto es todo lo que inventan ustedes, los periodistas", disparó irónicamente entre risas.

Alfaro, sin trabajo desde que dirigió a Ecuador en el Mundial 2022.

En la misma línea, el ex Boca y San Lorenzo remarcó que "no hubo ninguna comunicación" y aclaró: "¿Si iría o no iría? Y... no lo sé". Además, el ex Selección de Ecuador explicó: "Más que nada porque mi intención después de mi experiencia en el Mundial es buscar prestigio, hasta ahora no hay una negociación en ese aspecto". Por último, amte una broma en vivo en BluRadio Colombia, pidió: "Que me vengan a buscar, que estoy acá en Barranquilla...".

Los números de Alfaro como entrenador en su carrera

932 partidos oficiales dirigidos entre los clubes y la Selección de Ecuador.

379 victorias.

274 empates.

279 derrotas.

50,5% de efectividad.

1181 goles a favor.

993 goles en contra.

6 títulos conseguidos.

