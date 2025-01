Racing cerró a otros dos refuerzos y va por más en el mercado de pases.

De a poco, Racing acelera con los refuerzos en el primer mercado de pases del 2025. Después de la contratación de Matías Zaracho, el club presidido por Diego Milito se enfoca en fortalecer otros sectores de la cancha en el plantel dirigido por Gustavo Costas, por lo que tiene todo acordado con dos jugadores más que se realizarán la revisión médica en los próximos días.

Los fichajes que están al caer en el club de Avellaneda son nada menos que Ignacio "Nacho" Rodríguez y Adrián "Rocky" Balboa. El primero es un juvenil de 22 años de Banfield, que puede desempeñarse como volante interno o lateral izquierdo. La "Academia" abonará alrededor de 1.2 millones de dólares por el 50% del pase, con la opción de pagar otros 600.000 dólares por un 30% extra a comienzos del 2026. En tanto, el 20% restante permanecerá en poder del "Taladro".

Con relación al delantero de Unión de Santa Fe, Racing desembolsará por el 70% de la ficha aproximadamente 700.000 dólares, mientras que el "Tatengue" se quedará con el 20% y el goleador, con el 10% restante. La transferencia también incluiría la cesión por un año del arquero Matías Tagliamonte al "Tate", sin cargo y con una baja opción de compra por el 50%, con un monto a definir aún.

¿Quiénes son los refuerzos de Racing en 2025?

Matías Zaracho - Mediocampista mixto, desde Atlético Mineiro de Brasil. Ignacio "Nacho" Rodríguez - Volante interno o lateral izquierdo, desde Banfield. Adrián "Rocky" Balboa - Centrodelantero, desde Unión de Santa Fe.

Racing va por por dos fichajes más en el 2025

Por si fuese poco con lo anterior, la "Academia" sueña también con el enganche Adrián "Toto" Fernández (perteneciente a San Telmo, a préstamo pero sin rodaje en Peñarol de Uruguay) y con el mediapunta Facundo Farías, sin continuidad en Inter Miami de Estados Unidos. Las conversaciones por ambos jóvenes siguen en curso y puede haber novedades en las próximas horas.

"Rocky" Balboa presiona para ser refuerzo de Racing: "Me gustaría salir de Unión"

Durante la entrevista del uruguayo con Todo pelota de su país, el protagonista dejó en claro que le gustaría vestir los colores de la "Academia" cuanto antes: "Es algo muy lindo que un equipo como Racing tenga interés en mí. Ojalá se pueda concretar...". En la misma línea, el ex Patronato y Sarmiento de Junín reconoció que a esta altura de su carrera "jugar en Racing sería una alegría" y añadió: "Lo que siento al saber que se fijan en mí es felicidad".

"Me da tranquilidad también saber que las cosas que hice las hice bien, es un premio a lo que he hecho. Fui el goleador del equipo, no creo que (Unión) me deje salir tan fácil", admitió Balboa. Incluso, reveló que tuvo una conversación con el director técnico del "Tatengue" en el arranque de esta pretemporada: "Lo hablé con el entrenador (Cristian ´Kily´ González) y le dije que si estaba la posibilidad me gustaría salir y lo entendió, pero creo que no va a ser tan fácil".

Acerca de cómo vive él mismo este presente, el charrúa remarcó que trata de "no pensar, de no preguntar para manejar las ansias", aunque también enfatizó: "Obviamente que me voy enterando porque en el día a día me van diciendo. Estoy enfocado en el entrenamiento porque es lo que me va a rendir en el año". Y sentenció: "Mi deseo hoy por hoy es que, si bien en Unión estoy bien y contento, si se da esta posibilidad también lo voy a estar... Me enfoco en seguir entrenando y trabajando, pase lo que pase".