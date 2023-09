Preocupación en Racing: una jugador clave corre peligro para el clásico

Sufrió un problema muscular en el último entrenamiento y no estará disponible esta noche, ante Newell's.

A horas del partido de esta noche con Newell's Old Boys, Racing recibió una mala noticia. El entrenador, Fernando Gago, debió desafectar a Nicolás Oroz y su participación contra Independiente no está asegurada.

La "Academia" buscará una victoria en el "Cilindro" que lo ubique como único líder de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, que comparte justamente con la "Lepra". Cuando todo indicaba que todos los jugadores estarían en condiciones de jugar, Oroz fue dado de baja de la concentración.

La baja de Nicolás Oroz en Racing

Tras el entrenamiento de la tarde del pasado martes, Oroz, que venía teniendo protagonismo entre los titulares, sufrió una molestia muscular en el sóleo de la pierna derecha y no será tenido en cuenta para el duelo crucial frente a Newell's. Más allá de que todo indica que no tiene una distensión, Gago decidió no arriesgarlo para que pueda recuperarse y llegar en condiciones para enfrentar a Independiente, el sábado 30 de septiembre.

Oroz tiene un problema muscular y no jugará ante Newell's.

En las próximas horas, el exjugador de Chacarita se realizará estudios para descartar que no haya una lesión. Su lugar en la mitad de la cancha podría ser ocupado por Agustín Almendra o Jonathan Gómez. Otro que tampoco estará disponible es Leonel Miranda, quien tiene líquido en su rodilla tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda.

Las probables formaciones para Racing vs. Newell's

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Jonathan Gómez o Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Agustín Ojeda. DT: Fernando Gago.

Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortíz, Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Racing vs. Independiente: día, hora, fecha, TV y streaming definidos para el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente ya conocen cuándo volverán a enfrentarse en el clásico de Avellaneda que paraliza a la ciudad. El equipo dirigido por Fernando Gago recibirá al de su excompañero Carlos Tevez en el Cilindro, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. Será en el marco del interzonal del certamen que, por ahora, tiene a ambos como líderes de sus respectivos grupos.

Si bien se hará oficial recién en las próximas horas, lo concreto es que la "Academia" y el "Rojo" volverán a verse las caras en el estadio Presidente Perón el sábado 30 de septiembre a las 19 horas. Sin embargo, como aún restan dos fechas por delante antes de este duelo caliente, no fueron comunicados quiénes serán los árbitros tras el polémico 1-1 en la última presentación en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El máximo objetivo de ambos es meterse entre los cuatro mejores de sus zonas para avanzar a los cuartos de final del torneo. Además, Racing quiere clasificar a las Copas internacionales de 2024, mientras que Independiente anhela mantenerse en la Primera División. La séptima fecha no solamente tendrá a este cotejo, sino que será la jornada de los clásicos en general. Por lo tanto, también se medirán Boca vs. River, San Lorenzo vs. Huracán y Rosario Central vs. Newell´s, en otros.