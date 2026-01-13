Los 2 refuerzos que Racing busca en 2026: cómo está hoy el mercado de pases para Gustavo Costas

Diego Milito busca sumar más refuerzos a Racing.

En un mercado de pases de pocos movimientos en el fútbol argentino, lo que hasta el momento hizo Racing lo posiciona como uno de los equipos que mejor incorporó de cara al inicio de la nueva temporada. Es que el club de Avellaneda cerró la incorporación de Valentín Carboni (Inter de Italia) y de Matko Miljevic (Huracán), dos futbolistas con los que intentará darle mayor volumen de juego al equipo.

De este modo, el presidente Diego Milito intenta dejar atrás los cuestionamientos que se realizaron sobre su gestión en los mercados de pases del 2025, donde la Academia perdió futbolistas de la talla de Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas. Dos ausencias que no supo reemplazar con otras incorporaciones y que dejaron como pregunta si con ellos Gustavo Costas hubiera podido o no lograr un título más. Por este motivo, Racing se sigue moviendo y hay dos nombres más en el radar.

Qué puesto busca reforzar Racing

En cuanto a los lugares que ahora busca reforzar la Academia, la Secretaría técnica conducida por Sebastián Saja quiere un lateral derecho y un nueve de recambio para sumar de refuerzos en este mercado de pases. Y ya hay distintos nombres que están en la mira y por los que se inició negociaciones, con cierto perfil bajo.

Costas junto a Valentín Carboni.

Por un lado, se comunicaron con Renzo Saravia que quedó libre y siguen muy de cerca a Santiago Arias, el lateral derecho de la Selección Colombia, que juega en Bahía de Brasil y tiene pasado en Atlético Madrid. Nombres que surgen ante la salida de Facundo Mura (quedó libre y se fue a Inter Miami) y el incierto futuro de Gastón Martirena, que podría ser vendido.

Además, Racing apunta a un delantero más para ser reemplazo de Adrián "Maravilla" Martínez, o hasta un complemento en la zona de ataque. Pero hasta el momento no hay mayores certezas, ya que el primer nombre que sonó fue el del "Zorro" Coccaro, que fue descartado por Gustavo Costas. Esto motivó a la dirigencia a buscar otras opciones.

El pedido de Gustavo Costas

En línea con lo anterior, la obsesión de Costas es subir la vara del plantel de Racing, por lo que espera más refuerzos para estimular la competencia interna. Y enfatizó sobre la necesidad de un lateral derecho más. "Vamos a buscar un lateral derecho porque se nos fue Mura. No tenemos un lateral en Reserva que esté a la altura de poder competir por todo. Y tenemos poco para gastar", enfatizó el DT en una entrevista con TyC Sports.