En Racing, la emoción de Martirena tras el gol del triunfo ante Newell´s: "Siempre la luché"

La emoción de Gastón Martirena después de haberle dado la victoria a Racing frente a Newell´s con su gol sobre la hora en el Cilindro. "Soy un pibe humilde que viene de abajo", recordó.

Gastón Martirena se emocionó después del gol que le dio el triunfo agónico a Racing por 2-1 frente a Newell´s en Avellaneda. El lateral o carrilero derecho uruguayo de 23 años anotó el tanto que definió el encuentro por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, con un fuerte derechazo en el séptimo minuto adicionado del segundo tiempo.

Una vez conseguidos los tres puntos que depositan al equipo dirigido por Fernando Gago en la cima de la zona B, el charrúa fue entrevistado por ESPN y estuvo al borde de las lágrimas al recordar la acción que derivó en su primer tanto en el fútbol argentino. Proveniente de Liverpool de su país natal a cambio de 2,7 millones de dólares por el 70% del pase, ya acumula nueve partidos oficiales en la "Academia", con un grito y una asistencia.

Martirena, al borde del llanto tras su gol para Racing vs. Newell´s: "Fue maravilloso"

En el breve diálogo con el periodista deportivo Tomás Dávila, el defensor repasó que "fue un partido bravo, con la lluvia... Cansador". Al mismo tiempo, reveló: "Sabíamos que ellos juegan bien, pero nosotros estábamos con nuestra gente y no se nos podían escapar los tres puntos". Acerca de la conquista que decidió el resultado, relató cuáles fueron sus sensaciones en ese momento: "Cuando la vi entrar, fue algo... ¡Fuá! Maravilloso, maravilloso porque... Me tenía que sacar la camiseta, no me quedaba otra. Y la verdad que festejar con la gente, acostarme y mirar para arriba... ¡Fuá, qué divino que fue!".

Cuando Dávila le preguntó qué se le vino "a la cabeza" cuando marcó el 2-1, el lateral se sinceró: "Todo, todo, todo porque la luché siempre. Siempre estuve entrenándome para mejorar, para mejorar... Y tiene los frutos, tiene los frutos porque nunca bajé los brazos". Además, Martirena repasó sus orígenes en Uruguay: "Siempre fui un pibe humilde, que viene de abajo, y la verdad que hoy en día poder hacer un gol que le dé la victoria al equipo... La verdad es que estoy muy contento".

Martirena desató la locura del Cilindro sobre el final.

"Estás emocionado", acotó el cronista de ESPN. "¡Sí, obvio! ¿Que no voy a estar emocionado? Poder hacer un gol en el Cilindro, con nuestra gente, es lo más lindo que hay", aceptó el entrevistado. "Yo y creo que todo el cuerpo técnico, el plantel, tienen la mentalidad de salir campeón. Obviamente que vamos paso a paso, pero nosotros tenemos la obligación de salir campeón, estamos en un cuadro grande", completó el charrúa.