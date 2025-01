El ultimátum de Racing Club a Juan Fernando Quintero: "Nuestra institución"

Tras ganar la Sudamericana, el colombiano puso en duda su futuro en la 'Academia' y la dirigencia tomó una drástica decisión.

Juan Fernando Quintero atraviesa una delicada situación como jugador de Racing Club. Luego de ganar la Copa Sudamericana y ser una de las figuras del plantel durante la segunda mitad de 2024, el colombiano decidió en estos últimos días no viajar a la pretemporada en Paraguay con el resto del plantel. Los motivos detrás de su resolución son problemas familiares que no sólo hicieron que viaje a su país natal, sino que se especula con que vuelva a vivir allí y fiche con un nuevo equipo en este mercado de pases. La dirigencia de la 'Academia', si bien acompañó al jugador durante este proceso, publicó este domingo un contundente comunicado en el que explica su estado de situación y cómo será su futuro en el club.

"En un contexto que afecta a su entorno más cercano, Juan Fernando Quintero ha pedido regresar cuanto antes a Colombia, su país natal, y no participar de la pretemporada en Paraguay cuando aún queda un año de relación contractual", comienza el breve texto que el conjunto de Avellaneda difundió a través de sus redes sociales. "Racing Club, con pleno conocimiento del caso, aceptó analizar un traspaso, siempre que la negociación entre instituciones satisfaga los propios intereses. En tanto el patrimonio del Club no quede afectado, se podrá avanzar en una eventual transferencia", añadieron, dejando en claro que aceptarán una eventual oferta que llegue por 'Juanfer' pero marcándole la cancha al jugador que resolvió no viajar con el resto del equipo a la pretemporada.

Qué ofertas recibió Racing por Juan Fernando Quintero en este mercado de pases

A pesar de que se rumoreó de un posible regreso a River Plate (junto con Enzo Pérez, quien volvió al 'Millonario' tras un breve paso por Estudiantes de La Plata), todo parece indicar que el futuro del oriundo de Medellín estará en Colombia. Pese a que fue vinculado con equipos como Millonarios, Junior o Independiente Medellín, el único conjunto que presentó una oferta formal fue América de Cali. La institución vallecaucana ofreció un millón de dólares por su pase, una cifra que Racing consideró insuficiente ya que espera conseguir al menos cinco millones por Quintero.

El futuro de 'Juanfer', según declaraciones del jugador, estará en el fútbol de Colombia, su país natal.

El comunicado completo de Racing sobre la situación de Quintero

