Se tensa la relación entre Racing y Juanfer Quintero.

El conflicto entre Racing y Juan Fernando Quintero escala, se agrava con el correr de los días y hasta podría terminar en la Justicia. El talentoso enganche de 31 años viajó a su Colombia natal durante la mañana del lunes 6 de enero del 2025, a pesar de que tiene un contrato firmado con el club de Avellaneda hasta el próximo 31 de diciembre, y ello podría traerle consecuencias ya que la "Academia" todavía no aceptó la oferta de América de Cali por el pase del mediocampista ofensivo.

El ex River Plate se plantó y no fue a la pretemporada con el resto del plantel profesional comandado por Gustavo Costas, que durante la tarde del domingo 5 se trasladó a Ciudad del Este (Paraguay) para tener una semana de entrenamientos allí hasta el 12. Como la decisión de "Juanfer" no corresponde ya que tiene un vínculo vigente con la institución argentina, la entidad presidida por Diego Milito publicó un comunicado en el que dejó en claro que defenderá su patrimonio hasta las últimas instancias.

El conflicto entre Racing y Juanfer Quintero podría acabar en la Justicia si no hay acuerdo en los próximos días

Desde la "Academia" argumentan que el volante no puede marcharse a su país natal de esa manera, cuando aún hay un contrato vigente y el club no aceptó las ofertas de América de Cali por considerarlas insuficientes. La primera de ellas fue de un millón de dólares, la segunda fue de dos millones y la tercera fue de 2,6 millones, montos que no alcanzan lo que pretenden desde Avellaneda: alrededor de cinco millones de dólares brutos o tres millones libres de impuestos. Por esa cifra la entidad argentina recién dejaría salir al futbolista, aunque ningún equipo realizó una propuesta oficial similar hasta el momento.

Si bien el ex Junior manifestó en una entrevista con Radio La Red (AM 910) que Racing todavía no pagó todo su contrato, desde la institución esgrimen que no es así: el acuerdo firmado por la dirigencia anterior a cargo de Víctor Blanco estipula que la "Acadé" desembolsaría un millón de dólares de entrada y luego 500.000 más por cada seis meses de convenio, entre mediados del 2023 y finales del 2025. Es decir, hasta ahora desde Avellaneda pagaron 2,5 millones de dólares, pero no está obligado a abonar el millón que falta hasta diciembre próximo (500.000 en enero y 500.000 en julio) si el vínculo no se cumple. En esta coyuntura, consideran que no existe una deuda con el futbolista si es que se marcha en este mercado de pases.

Tan delicada es la situación que desde Colombia algunos medios de comunicación publicaron que "Juanfer" Quintero estaría dispuesto a desembolsar de su bolsillo el dinero que falta para resolver el problema y no volver a Argentina. El jugador también rechazó una oferta de Racing de extender el contrato por dos temporadas y marcharse la primera de ellas a préstamo a su tierra natal, para solucionar los asuntos familiares. Del lado del club, según pudo averiguar El Destape, están más plantados que nunca: "Por menos de cinco millones brutos o tres limpios no lo dejamos ir, alguien va a tener que poner esa plata...". Lo concreto es que si el propio Quintero no abona ese dinero en el caso de que no aparezca una propuesta convincente, no se descarta terminar en los tribunales, aunque desde ambas apartes entienden que "nadie quiere llegar a eso" y sólo sería la última instancia.

El fuerte comunicado de Racing sobre el caso de Juanfer Quintero

En un contexto que afecta a su entorno más cercano, Juan Fernando Quintero ha pedido regresar cuanto antes a Colombia, su país natal, y no participar de la pretemporada en Paraguay cuando aún queda un año de relación contractual.

Racing Club, con pleno conocimiento del caso, aceptó analizar un traspaso, siempre que la negociación entre instituciones satisfaga los propios intereses. En tanto el patrimonio del Club no quede afectado, se podrá avanzar en una eventual transferencia.

Por ese mismo motivo, porque el objetivo prioritario será siempre resguardar el bienestar de nuestra Institución, Racing Club aguarda y confía en una solución que contemple todas las partes involucradas.

El comunicado oficial con la firme postura de Racing en el caso Quintero.

Los números de Quintero en Racing