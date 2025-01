Luto y dolor en Racing porque murió un empleado de boxeo en Brasil.

Racing vive horas de dolor por la muerte de Gonzalo Díaz, un histórico del boxeo en el club de Avellaneda. La propia institución confirmó la peor noticia en sus canales oficiales y resaltó que se trataba de una persona muy querida en la vida interna de la "Academia". El fallecimiento se dio después de un accidente de tránsito en Brasil, donde el hombre de 42 años disfrutaba de las vacaciones.

"Gonza" era docente universitario, exboxeador, profesor de boxeo y preparador físico del mismo deporte en la entidad bonaerense. Además, se desempeñaba como investigador deportivo en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). El choque que resultó letal para él sucedió sobre la autopista BR 290, del estado de Río Grande do Sul. Con la imagen del escudo con el fondo negro y el símbolo del luto, la "Acadé" se pronunció en el X (ex Twitter) de @RacingClub.

Tristeza en Racing tras la muerte de Gonzalo Díaz en Brasil: el comunicado oficial

Racing Club lamenta informar el fallecimiento en un accidente de tránsito en el extranjero de Gonzalo Díaz, ex boxeador, entrenador y preparador físico de la Academia de Boxeo, ligado al club durante más de quince años en esta actividad.

Acompañamos y damos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, a quienes abrazamos en este momento de profunda tristeza.

¿Cómo murió el argentino Gonzalo Díaz en Brasil?

El choque en la autopista BR 290, del estado de Río Grande do Sul, también dejó otras dos personas fallecidas y dos heridos graves. Sucedió a las 6:45 horas del sábado 11 de enero del 2025, en una recta frecuentemente transitada por turistas argentinos que viajan hacia las playas del sur del país para vacacionar, mayormente en los primeros dos meses de cada año.

Díaz viajaba junto a su pareja, una mujer de 35 años, a bordo de una Ford EcoSport cuando el vehículo impactó de frente contra un Chevrolet Corsa, en el que se encontraba una familia brasileña. Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el impacto fue fatal para Gonzalo, quien falleció en el lugar. Su acompañante sufrió heridas graves y fue trasladada al Hospital de São Gabriel, donde permanece internada.

En el Chevrolet viajaban un hombre de 33 años, su pareja de 35 y su hija de 8 años. Los dos adultos también murieron en el acto, mientras que la niña sobrevivió con lesiones "de consideración" y fue ingresada en el mismo centro médico. Díaz era un licenciado en Actividad Física y Deporte que se desempeñaba como docente en la UNDAV, en la Provincia de Buenos Aires. Además, formaba parte del Laboratorio de Fisiología de la institución, donde se destacaba por su compromiso con la investigación en el ámbito deportivo.

Díaz no solo dedicaba su tiempo a lo académico, sino que también era conocido por su pasión por el boxeo. Era entrenador en Racing, donde previamente había tenido una carrera como pugilista. De hecho, en su cuenta de Instagram había compartido publicaciones que recordaban su debut en el ring en el 2009.

Aunque las autoridades todavía investigan las causas exactas del choque, la PRF informó que aún no se determinó cuál de los dos vehículos invadió el carril contrario, lo que habría provocado el impacto frontal. El lugar del accidente es una zona recta de la carretera, lo que generó interrogantes sobre las circunstancias que llevaron al impacto. Según medios locales como O’Globo, las pericias preliminares no descartan la posibilidad de que alguno de los conductores haya perdido el control del vehículo o que un intento de adelantamiento haya resultado en el siniestro.

La BR 290 es una de las rutas más transitadas en esta época del año, pero también es conocida por registrar accidentes debido al intenso tráfico y, en algunos tramos, al estado de la vía. La Policía Rodoviaria brasileña instó a los conductores a extremar las precauciones al volante y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias como esta.

El mensaje de la Academia de Boxeo Horacio Accavallo, de Racing

Los lazos familiares se heredan o se van hilando con el tiempo, y el que hemos construido con Gonzalo Díaz desde hace 15 años, desde sus inicios como boxeador de Racing Club, han tenido todo lo que un par puede esperar: compañerismo, respeto, compromiso, dedicación y amor, mucho amor por este deporte.

Hoy nos toca compartir una triste noticia, pero además de llorar porque se fue uno de los nuestros, de los leales, de los capaces, de los que siempre fueron para adelante a pesar de las adversidades; también elegimos recordarte con momentos hermosos que hemos compartido.

Este gimnasio no sería lo mismo sin vos y no será igual a partir de ahora tampoco. Pero la huella que dejaste es imborrable, al igual que los valores que siempre nos inculcaste.

Nosotros no nos despedimos, porque sabemos que siempre vas a estar con nosotros. Y gracias por todos estos años junto a este equipo. Te amamos.

Le deseamos a su esposa una pronta recuperación y abrazamos con mucha fuerza a toda su familia y amigos en este difícil momento.