Costas ventiló en Racing quién fue el refuerzo que le "robó" Boca

Gustavo Costas rompió el silencio en plena pretemporada de Racing Club y reveló un sorpresivo detalle con respecto a un mercado de pases anterior donde perdió la oportunidad de sumar a un futbolista que pretendía. El mismo firmó con Boca Juniors y rindió en los partidos que disputó tal como esperaba el DT de la "Academia" cuando planeó traerlo. Meses después, el propio entrenador reveló que lo quiso para su equipo y Juan Román Riquelme "se lo robó".

El apuntado por la entonces dirigencia liderada por Víctor Blanco fue Milton Giménez, quien luego de su paso por Banfield se calzó la "Azul y Oro". El delantero que se ganó un lugar como titular en el conjunto "Xeneize" estuvo en el radar del elenco de Avellaneda pero nunca llegó y el experimentado técnico recordó lo sucedido en una reciente entrevista con SportsCenter en ESPN. Por supuesto, sus declaraciones no pasaron desapercibidas ya que también llenó de elogios a una de las estrellas de su plantel.

"A veces decís un nombre y ya vale 10 veces más. Nos robaron muchos jugadores así que queríamos", esbozó Costas cuando le consultaron acerca del "tapado" en este mercado de pases. Acto seguido, hizo referencia al atacante que finalmente desembarcó en el equipo que dirigía Diego Martínez: "Boca me robó al que hace goles, a Giménez, sí. Es una manera de decir. No nos hubiésemos equivocado".

Posteriormente, el DT reconoció el gran trabajo de Adrián Martínez, quien fue su goleador en la temporada: "Tuvimos un problema y fue que 'Maravilla' jugó demasiados partidos. A lo último ya no daba más. Para que me pida el cambio faltando 15 minutos en una final -de la Copa Sudamericana- es porque estaba muerto". Y cerró, entre risas: "No lo sacás ni loco, pero me dijo algo hermoso: 'Pensé en el equipo, no en mí'. Por eso necesitábamos un 9, para poder darle ese aire a Maravilla".

Milton Giménez estuvo en el radar de Racing antes de llegar a Boca

Los números de Milton Giménez en Boca

Partidos jugados : 25.

: 25. Goles: 7.

Milito le bajó línea al plantel de Racing junto a Costas

En el inicio de la pretemporada de Racing en Ciudad del Este (Paraguay), Diego Milito tomó la palabra y dejó un mensaje claro y contundente para el plantel comandado por Gustavo Costas. El conjunto de Avellaneda, que no cuenta con Juan Fernando Quintero debido a su inconveniente familiar que lo aleja cada vez más de la institución, afrontará esta preparación con vistas a lo que será la Recopa Sudamericana 2025 contra Botafogo y los certámenes que afrontará. Por este motivo, el mandamás no dudó y les habló a los futbolistas según lo que se pudo ver en el video que difundió la propia entidad en sus redes sociales oficiales.

Más allá de que también disputarán tanto la Copa de la Liga Profesional como la Libertadores, lo principal es levantar un trofeo internacional más tal como sucedió a finales del 2024 con la Sudamericana. El equipo ya trabaja a las órdenes del entrenador, pero el "Príncipe" no perdió la ocasión para hablar como el flamante mandamás. El video del momento apareció en los canales de la "Academia" y no tardó en hacerse viral.

"Quiero que estén metidos acá, tenemos objetivos importantes. Ustedes saben, tenemos una Recopa para ganar a la vuelta de la esquina, dentro de un mes y medio", esbozó Milito en Racing, en el diálogo con los jugadores al lado de Gustavo Costas. Es que el próximo jueves 20 de febrero desde las 21:30 horas tendrá lugar el cruce de ida en el Cilindro y una semana después visitarán a Botafogo para definir al campeón. Por otro lado, el exdelantero de Inter de Italia dejó en claro que hay confianza por parte de la dirigencia que encabeza y en la que también trabaja Sebastián Saja como director deportivo "Estamos en un club enorme. Cuento con ustedes, contamos con ustedes".