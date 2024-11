Chau Racing: un referente comunicó una tajante decisión y le dice adiós al club

El defensor Leonardo Sigali sorprendió a todos al anunciar su salida de Racing Club tras el triunfo contra Instituto. El central, entre otras cosas, aseguró que no va a renovar su contrato y, de esta forma, volverá al país natal de su esposa.

En una inesperada declaración, el capitán de la Academia adelantó que renovará su contrato hasta el final de 2024, pero que, a partir de 2025, quedará en condición de jugador libre. Aunque la posibilidad de regresar a Croacia, país natal de su esposa, está sobre la mesa, la noticia impactó al mundo racinguista. Lo inesperado no fue tanto la decisión en sí, sino el momento elegido por el jugador para comunicarlo, ya que se pensaba que el anuncio llegaría al finalizar la temporada o, al menos, después de final de la Copa Sudamericana que jugará la "Academia".

"En lo personal estoy disfrutando lo último, el último mes que me queda en el club. La alegría que me dan estos muchachos de poder jugar una final, que era por lo que luché siempre. Me toca en este último momento de mi carrera en el club. La verdad que disfruto todos los días que vengo. Esperanzado y emocionado como toda la gente. Ojalá que pueda cerrar mi ciclo de la mejor manera, con un torneo más. El club y la gente se merece está alegría que tanto buscó. Nos queda un pasito más", aseguró Sigali tras el triunfo.

Durante el encuentro contra Instituto, Sigali tuvo participación en el segundo tiempo. En un partido donde Colombo ocupó el puesto de central titular, el "Osito" ingresó a los 28 minutos del complemento, reemplazando a Sosa. Y agregó: "Creo que dejé y doy todo lo que no tengo por el club. Creo que sería importante en lo personal y grupal coronarlo si Dios quiere. Agradecido siempre. Ojalá que se pueda dar".