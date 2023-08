Chau Racing: Fernando Gago pierde a una joya en este mercado de pases

Racing y Fernando Gago pierden a una joya en este mercado de pases. Una perla de las inferiores se va a otro club del fútbol argentino antes de enfrentar a Boca por la Copa Libertadores.

Racing pierde a otro jugador en el mercado de pases, antes de enfrentar a Boca en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. En esta oportunidad se trata de una "joya" de las divisiones inferiores, que se marcha a otro club del fútbol argentino para intentar tener la continuidad que no le dio Fernando Gago en la "Academia".

El protagonista es Maico Quiroz, mediocampista central de 21 años que en 2022 fue el habitual suplente de Aníbal Moreno en esa posición. Si bien el entrenador lo elogió en reiteradas conferencias de prensa, luego no le dio rodaje, fue perdiendo terreno y prefirió partir a Sarmiento de Junín a préstamo hasta diciembre de 2024 sin cargo ni opción de compra.

Relegado por Moreno y Juan Ignacio Nardoni, con la vuelta de Leonel Miranda cada vez más cerca, una de las mayores promesas de la institución de Avellaneda no tiene lugar y decidió alejarse rumbo al "Verde" para sumar más minutos en la Primera División. Con apenas tres partidos oficiales en Racing, Quiroz fue parte del plantel profesional que obtuvo dos estrellas nacionales en 2022 frente a Boca: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

Cuando Gago llenó de elogios a Quiroz: "Una proyección increíble"

A pesar de que jamás le dio continuidad, el entrenador de la "Academia" manifestó acerca del juvenil en septiembre de 2022 que "tiene una proyección increíble" y explicó: "¿Jugó poco conmigo? Sí, es el jugador al que más le hablo... Va a llegar el momento de Maico, tiene que trabajar. Va a llegar el momento de que pueda jugar y lo pueda sostener".

"¿Y sabés qué quiero? Que no le pase que tenga momentos buenos y tenga bajones, porque lo estoy trabajando distinto", profundizó el DT en aquel entonces. Al respecto del joven, sentenció: "Hace un año que está trabajando conmigo, desde lo que yo quiero, equivocado o no. Cuando le tocó jugar, jugó bien, por eso no pedí otro 5".

Maico Quiroz, la joya de Racing que se marcha a Sarmiento a préstamo.

Cuándo juegan Boca vs. Racing por la Copa Libertadores 2023

Ida: miércoles 23 de agosto a las 21.30 horas en la Bombonera. Vuelta: miércoles 30 de agosto a las 21.30 horas en el Cilindro.

La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por la plataforma Star+ y por otras opciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.