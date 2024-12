Alarma en Racing: un grande de Sudamérica aceleró por Costas tras no renovar su contrato

A Gustavo Costas lo quiere un grande de Sudamérica y hay preocupación en Racing, luego de no llegar a un acuerdo en la renovación.

En Racing todos los focos se encuentran sobre el entrenador y la alarma se encendió de forma inesperada. Es que un equipo grande de Sudamérica está interesado en contratar a Gustavo Costas y su futuro en la "Academia" es una incógnita, luego de no haber llegado a un acuerdo para la renovación de su vínculo con la nueva dirigencia.

Según informó este miércoles ESPN, el Santos de Brasil tiene intenciones de contar con Costas de cara al 2025 e, incluso, dirigentes del conjunto brasileño viajarán a nuestro país en las próximas horas para ofrecerle el puesto. La noticia cayó sorpresivamente en el elenco de Avellaneda y el entrenador aún no dio declaraciones públicas sobre el interés del "Peixe".

Sin embargo, la mayor preocupación pasa en torno a la negativa de Costas sobre la propuesta que Sebastián Saja le presentó el martes para la extensión del vínculo. Según dicho medio, la oferta de la comisión directiva encabezada por el flamante presidente, Diego Milito, era bastante superior a su contrato actual, pero el DT esperaba más y lo dejó en claro en la reunión con el manager deportivo.

Con el acercamiento de Santos, que acaba de ascender al Brasileirao tras una temporada en Segunda División, Milito y su entorno saben que deberán apresurarse y ofrecerle al DT un contrato superador, ya que los equipos brasileños no tienen problemas de billeteras y es difícil competir. En las próximas horas, cuando la dirigencia asuma de forma oficial (jueves), habría un nuevo encuentro para intentar acercar las partes y que Costas continúe en el club.

Milito quiere un refuerzo top en Racing para tentar a Costas y romper el mercado de pases

En Racing comenzará una nueva etapa con la llegada de Diego Milito y el presidente quiere apostar alto en el mercado de pases. El flamante presidente, elegido a través de los comicios el pasado domingo, quiere como refuerzo a Matías Rojas, para tentar a Gustavo Costas con su continuidad y ante la posible salida de Juanfer Quintero.

Milito ya asumió de manera formal y no quiere perder tiempo. Según informó este martes DSports Radio, el ídolo y ahora máximo dirigente está interesado en Rojas en el caso de que Juanfer decida marcharse del club. El paraguayo, que no consiguió los minutos que buscaba en Estados Unidos, no haría uso de la opción de renovación en Inter Miami y se marcharía con el pase en su poder.

Aunque Quintero aún no definió su futuro, la opción de Rojas tomó fuerza en la "Academia" ante la oportunidad de que llegue en condición de libre, sin tener que abonar un centavo por su arribo. En el equipo estadounidense, al que llegó en abril del 2024 con el pase en su pdoer desde Corinthians, disputó 20 partidos y no logró consolidarse nunca como titular, y por eso no seguiría allí.

Vale recordar que el guaraní se fue de Racing a mediados del 2023, también en condición de libre, luego de no llegar a un acuerdo con la dirigencia para la extensión del vínculo. Del 2019 al 2023, Rojas disputó un total de 57 partidos en los que marcó 17 goles, brindó 6 asistencias y levantó tres títulos: Trofeo de Campeones (2019 y 2022) y Supercopa Inetrnacional 2023.