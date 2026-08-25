Quién es Matías Satas, el juvenil de Boca que Arruabarrena subió a Primera y que podría debutar ante Lanús

Las lesiones de Ayrton Costa y Marco Pellegrino abrieron una posibilidad para una de las mayores promesas de las divisiones inferiores de Boca Juniors, quien esta semana comenzará a trabajar bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena. Matías Satas, defensor central de 18 años, comenzó a entrenar este martes con el plantel profesional y podría integrar la convocatoria para el partido frente a Lanús por el Torneo Clausura 2026, que se disputará el próximo viernes a las 21:30 en La Bombonera.

Satas, de 18 años y 1,84 metros, nació en Morón y dio sus primeros pasos en el Club 77 de Castelar antes de incorporarse a las inferiores del cuadro de La Ribera en 2017. El zaguero zurdo ya tiene contrato profesional hasta diciembre de 2029 y fue el primer futbolista de su categoría en firmarlo con el club. Además, el medio The Guardian lo incluyó en su tradicional informe "Next Generation" como uno de los 60 mejores jugadores nacidos en 2008 a nivel mundial.

Así juega Matías Satas, la promesa de Boca que podría ser convocado ante Lanús por el Torneo Clausura

El perfil de Satas destaca por sus virtudes defensivas y recursos para iniciar las jugadas desde el fondo: es zurdo, tiene buen juego aéreo, capacidad para anticipar y una zancada importante. También puede desempeñarse como lateral izquierdo y, en la Reserva, es el encargado de ejecutar los penales. Sobre sus referentes en el puesto, el propio Satas dijo: "Me dicen que me parezco a Cuti Romero o a Lisandro Martínez".

El juvenil también cuenta con experiencia en las categorías juveniles de la Selección Argentina, en la que fue capitán de la Sub 15 durante el Sudamericano 2024 y también en la Sub 17 durante el último Mundial de la categoría disputado en Qatar. En Boca, realizó su primera pretemporada con el plantel profesional en enero de 2025, durante el ciclo de Fernando Gago. Ese mismo año debutó en Reserva y fue bicampeón con el equipo dirigido por Mariano Herrón, aunque con un papel secundario. En lo que va de 2026, acumula 15 partidos y un gol en esa categoría.

Las chances de que Satas debute en Primera ante Lanús

Ahora, las bajas en la defensa le permiten dar otro paso y trabajar junto al plantel de Primera. Si bien ya había participado de algunos entrenamientos con los profesionales, esta vez aparece con posibilidades de formar parte de una convocatoria oficial. Sus chances de ser titular ante Lanús, sin embargo, son reducidas debido al regreso de Lautaro Di Lollo, quien se perdió los últimos dos encuentros por problemas físicos. El cuerpo técnico deberá elegir además entre Nicolás Figal o Facundo 'Jagger' Herrera (quien ya compartió dupla con Satas en Reserva y tuvo buenos minutos ante Racing) para definir quién ocupará el puesto de central izquierdo.

Por otra parte, el defensor de 18 años también figura en la lista de buena fe de Boca para la Copa Sudamericana. De esta manera, está habilitado para ser utilizado por el 'Vasco' en caso de que lo necesite durante la serie de cuartos de final frente a San Pablo, que comenzará en la semana del 9 de septiembre.

El informe que realizó The Guardian sobre Matías Satas, la joya de Boca que comenzó esta semana a entrenar con Primera.

Boca tiene dos bajas más ante Lanús: qué les pasó a Ayrton Costa y Milton Delgado

Boca Juniors acumula ausencias por lesión por la seguidilla de partidos que tiene el plantel profesional, dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Luego de todas las bajas que tuvo en el empate en el clásico frente a Racing en el "Cilindro" de Avellaneda, ahora el entrenador perderá a dos futbolistas importantes más para recibir a Lanús en La Bombonera: Ayrton Costa y Milton Delgado.

"A Ayrton no lo vamos a tener, será un soldado menos, pero con estos defensores voy a la guerra", elogió Arruabarrena al zurdo. En tanto, con relación al "Chelito", el DT reconoció: "Me dijo que sintió un pinchazo fuerte, pero no sé si hubo lesión, ya veremos... Es inteligente y paró cuando tenía que parar".

Cuándo juega Boca vs. Lanús: hora, TV en vivo y streaming

El elenco de Arruabarrena recibirá al de Mauricio Pellegrino el viernes 28 de agosto a las 21.30 en La Bombonera, con la transmisión en vivo en la televisión de TNT Sports. En tanto, el streaming online irá por TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.