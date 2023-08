Quién es Bocas Junior, el boxeador camerunés con nombre y apellidos inspirados en el Xeneize

La historia de Bocas Junior, el boxeador camerunés de 24 años que participará de los Juegos Olímpicos de París 2024 y lleva su nombre y apellido en honor al "Xeneize".

Bocas Junior es un boxeador nacido en Camerún que lleva su nombre y apellido en honor al "Xeneize". El púgil africano tiene una historia muy interesante detrás y recientemente clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde representará a su país pero lo hará con una identidad bien argentina. Luego de que su padre, un fanático del conjunto "Azul y Oro" en la época de Alphonse Tchami, lo bautice de esa manera, ahora sueña con llegar a lo más alto.

El delantero camerunés sólo estuvo dos años en el conjunto de la Ribera, pero no hay dudas que dejó su huella. El presente del joven deportista a meses de participar de las Olimpíadas no pasa para nada desapercibido y mucho menos su pasado, ya que con sólo 4 años dio sus primeros pasos en un camino que no le fue nada fácil. Luego de atravesar varios malos momentos, Bocas se repuso y está en las primeras planas del deporte de los puños.

Si bien confirmó en una entrevista reciente que el deporte no era lo suyo, su nombre y apellido dicen otra cosa: "Mi padre veía mucho los partidos de Boca Juniors, por eso me llamó así. De niño jugaba al fútbol en la calle pero nunca pensé en algo más. No hacía deporte y todo cambió en los primeros meses que estuve en Ceuta. Nos daban cama y de comer, pero necesitaba hacer algo más. Allí fue donde empecé a correr para hacer maratones", sostuvo.

A Junior le llevó varios años instalarse definitivamente en España pero lo logró y rápidamente se encariñó con el boxeo. Con ayuda de amigos y familia, logró su principal objetivo al desembarcar en la mencionada ciudad africana situada en la orilla africana del estrecho de Gibraltar. Ni siquiera fue a la escuela pero desarrolló el oficio de soldador, lo cual lo ayudó por un tiempo hasta colgarse sus primeros guantes para subirse al ring. "Al cumplir seis meses allí me mandaron a Avilés, pedí hacer un deporte de fuerza y me apuntaron a un gimnasio de pesas, no me gustó pero sí uno de boxeo. Probé y me enamoró desde el primer momento", aseguró en una entrevista reciente. El boxeador camerunés entrenó cuanto pudo en las distintas ciudades por las que pasó hasta llegar a Madrid y luego de varias competencias alcanzó la clasificación a los JJOO.

Jugó con Maradona en Boca, dejó el fútbol y ahora es empresario: la nueva vida de Alphonse Tchami

El ex delantero camerunés Alphonse Tchami, quien compartió plantel con Diego Armando Maradona y hasta fue verdugo de River con la camiseta de Boca Juniors tiene una nueva vida alejada del fútbol. El africano que se ganó el cariño de los hinchas "Xeneizes" con sus goles se dedica al rubro empresarial hace varios años entre Francia y Camerún, por lo que dejó atrás esa etapa en la que lució la camiseta "Azul y Oro". Claro que, no se olvida de lo que logró en nuestro país y de vez en cuando lo muestra en sus redes.

Tchami maneja una empresa de Recursos Humanos y no hace mucho se juntó con el ex presidente Mauricio Macri tiempo antes de que este último deje su cargo. Es que el ex mandatario le ofreció un nombramiento como Cónsul honorario en África, pero luego de su salida del gobierno en 2019 finalmente no se concretó. Claro que, Tchami no perdió esa alegría con la que se lo veía cada vez que pisaba el verde césped y continuó normalmente con su vida.