Quién es el arquero de Benín: así es Dandjinou, rival de la Selección Argentina en la despedida de Messi

Lionel Messi juega su último partido con la Selección Argentina y en el amistoso ante Benín en el Monumental una de las grandes figuras es el arquero africano, un nombre que pocos conocen: Marcel Dandjinou.

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¿Quién es Marcel Dandjinou?

Dandjinou tiene 27 años y mide 1,84 metros. Nació en Ganvié, una localidad de Benín, y es diestro. En la selección africana usa la camiseta número 1 y comparte plantel con Saturnin Allagbé y Serge Obassa en la posición.

Según FotMob, su recorrido empezó en la ESAE FC, siguió en JDR Stars, donde jugó más de 80 partidos entre 2021 y 2025. Desde julio de 2025 es parte de en Kruger United.

Con Benín acumula más de una veintena de partidos oficiales y amistosos. Jugó las Eliminatorias al Mundial y la Copa Africana de Naciones 2025, pero el equipo no logró el boleto mundialista: cayó 4-0 ante Nigeria y quedó afuera de la Copa del Mundo.

El mensaje del arquero en la previa al partido

Antes del encuentro, Dandjinou le dejó una advertencia a la Albiceleste: “Soy arquero y estoy ahí para atajar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo”, afirmó en diálogo con Marca.

Y aclaró: “Estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y, conociendo a Messi, tampoco necesitás regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.

Durante el primer tiempo del partido, Dandjinou tuvo varias intervenciones y logró hasta atajarle un tiro libre a Messi. El equipo africano nunca jugó un Mundial y ocupa el puesto 93 del ranking FIFA.