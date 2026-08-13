Qatar, Marruecos y otras cuatro federaciones árabes apoyan a Infantino ante la crisis en la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, en Cali, Colombia

Los presidentes ​de seis federaciones nacionales árabes de fútbol, entre ellas las de Qatar y Marruecos, coanfitrión del Mundial ‌de 2030, respaldaron el ‌jueves al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras el organismo rector del fútbol mundial atraviesa una crisis tras el fracaso de un plan de inversión privada.

Infantino, que aspira a la reelección el próximo año, se ha enfrentado a una rebelión abierta después de que tres confederaciones —la UEFA, la ​AFC y la ⁠Concacaf— pidieran su renuncia por su intento frustrado de ‌atraer inversión privada a las competiciones de la ⁠FIFA, incluido el Mundial.

El dirigente ⁠suizo había propuesto separar los derechos comerciales del Mundial y vender una participación del 20% a inversores privados para recaudar unos ⁠4.200 millones de dólares.

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"Reconociendo el importante papel del ​fútbol árabe para unir a las personas ‌y reforzar la cooperación entre las ‌federaciones de fútbol de todo el mundo árabe, nosotros (...) ⁠expresamos nuestro pleno respaldo al señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y reafirmamos nuestra confianza en su liderazgo y su compromiso permanente con el desarrollo del fútbol ​en todo ‌el mundo", dijeron los presidentes de las seis federaciones en un comunicado conjunto.

El comunicado fue firmado por los presidentes de las federaciones nacionales de Qatar, Líbano, Marruecos, Sudán, Egipto y Mauritania. Cuatro de los ⁠seis firmantes también son miembros del Consejo de la FIFA.

"Valoramos profundamente los esfuerzos sostenidos del señor Infantino para impulsar el fútbol a escala mundial, ampliar las oportunidades en todas las regiones y reforzar el papel de este deporte para unir a personas y comunidades", afirmaron.

"Esperamos seguir cooperando estrechamente con él para avanzar ‌hacia un futuro más sólido y próspero para el fútbol mundial, ampliar las oportunidades y reforzar aún más la contribución del fútbol árabe al deporte a escala global".

La propuesta retirada por Infantino incluía una subvención de 20 millones de dólares para ‌las federaciones miembro durante el próximo ciclo de financiación, una cantidad que podría haberse duplicado si estas firmaban el acuerdo.

Pese a ‌la oposición de ⁠las tres confederaciones, que representan a 136 de las 211 federaciones miembro que votarán en las ​elecciones presidenciales de la FIFA en marzo, Infantino todavía cuenta con numerosos aliados en el fútbol.

Con información de Reuters