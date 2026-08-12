PSG retiene corona de Supercopa de la UEFA con una victoria 2-1 sobre Aston Villa

El Paris Saint-Germain revalidó el miércoles el título de la Supercopa de la UEFA con una victoria 2-1 sobre el Aston Villa con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué.
El PSG, bicampeón de la Champions League y que ganó la Supercopa por primera vez la temporada pasada, se adelantó en el minuto 20 con un golazo de Kvaratskhelia, antes de que Brian Madjo empatara justo antes del descanso.
Doué volvió a poner al equipo francés por delante en el minuto 61, y el Villa, campeón de la Europa League, no pudo empatar por segunda vez en el partido jugado en Salzburgo y arbitrado por el somalí Omar Abdulkadir Artan, quien no pudo participar en la Copa del Mundo tras negársele la entrada a Estados Unidos.
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El PSG, que venció al Tottenham Hotspur en la tanda de penales el año pasado, defenderá el título de la Supercopa de Francia cuando se enfrente al Lens el domingo.
Con información de Reuters