PSG retiene corona de Supercopa de la UEFA con una victoria 2-1 sobre Aston Villa

Supercopa de la UEFA - Paris Saint-Germain contra Aston Villa

El Paris Saint-Germain revalidó el miércoles ‌el título ‌de la Supercopa de la UEFA con una victoria 2-1 sobre el Aston Villa con goles de Khvicha Kvaratskhelia y ​Desiré Doué.

El ⁠PSG, bicampeón de la ‌Champions League y ⁠que ganó la ⁠Supercopa por primera vez la temporada pasada, se adelantó en ⁠el minuto 20 ​con un golazo ‌de Kvaratskhelia, antes ‌de que Brian Madjo empatara ⁠justo antes del descanso.

Doué volvió a poner al equipo francés por ​delante ‌en el minuto 61, y el Villa, campeón de la Europa League, no pudo empatar ⁠por segunda vez en el partido jugado en Salzburgo y arbitrado por el somalí Omar Abdulkadir Artan, quien no pudo participar en ‌la Copa del Mundo tras negársele la entrada a Estados Unidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El PSG, que venció al Tottenham Hotspur en ‌la tanda de penales el año pasado, defenderá el título ‌de ⁠la Supercopa de Francia cuando se enfrente ​al Lens el domingo.

Con información de Reuters