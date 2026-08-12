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PSG retiene corona de Supercopa de la UEFA con una victoria 2-1 sobre Aston Villa

12 de agosto, 2026 | 18.21
PSG retiene corona de Supercopa de la UEFA con una victoria 2-1 sobre Aston Villa

El Paris Saint-Germain revalidó el miércoles ‌el título ‌de la Supercopa de la UEFA con una victoria 2-1 sobre el Aston Villa con goles de Khvicha Kvaratskhelia y ​Desiré Doué.

El ⁠PSG, bicampeón de la ‌Champions League y ⁠que ganó la ⁠Supercopa por primera vez la temporada pasada, se adelantó en ⁠el minuto 20 ​con un golazo ‌de Kvaratskhelia, antes ‌de que Brian Madjo empatara ⁠justo antes del descanso.

Doué volvió a poner al equipo francés por ​delante ‌en el minuto 61, y el Villa, campeón de la Europa League, no pudo empatar ⁠por segunda vez en el partido jugado en Salzburgo y arbitrado por el somalí Omar Abdulkadir Artan, quien no pudo participar en ‌la Copa del Mundo tras negársele la entrada a Estados Unidos.

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El PSG, que venció al Tottenham Hotspur en ‌la tanda de penales el año pasado, defenderá el título ‌de ⁠la Supercopa de Francia cuando se enfrente ​al Lens el domingo.

Con información de Reuters

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