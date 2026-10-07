Los próximos partidos de Messi con Inter Miami tras la despedida con la Selección Argentina: cómo y dónde verlos en vivo online

Lionel Messi dijo adiós a la Selección Argentina este martes 6 de octubre de 2026. Una noche realmente especial en la que los argentinos despidieron en el Monumental al astro rosarino, para brindarle su gratitud por tantos años defendiendo la camiseta de su país. Pero la carrera del futbolista no termina aún y tiene varios compromisos por delante junto al Inter Miami, equipo con el que está en plena temporada.

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El crack mundial marcó un gol de penal en el 3-0 frente a Benín con el que cerró su carrera con la Albiceleste, a sus 39 años de edad. Aunque rápidamente tiene que poner la cabeza en la continuidad de la temporada regular en la MLS, donde el sábado 10 de octubre enfrenta a D.C. United. Actualmente marcha tercero de la Conferencia Este y busca ganar un nuevo campeonato con el equipo, que supo ganar la liga en el año 2025.

Cuáles son los próximos partidos de Lionel Messi en Inter Miami

10 de octubre: Inter Miami vs. D.C. United (Local en el Nu Stadium).

Inter Miami vs. D.C. United (Local en el Nu Stadium). 14 de octubre: Inter Miami vs. New York City FC (Local en el Nu Stadium).

Inter Miami vs. New York City FC (Local en el Nu Stadium). 17 de octubre: Atlanta United vs. Inter Miami (Visitante en el Mercedes-Benz Stadium).

Atlanta United vs. Inter Miami (Visitante en el Mercedes-Benz Stadium). 24 de octubre: New York Red Bulls vs. Inter Miami (Visitante en el Sports Illustrated Stadium).

New York Red Bulls vs. Inter Miami (Visitante en el Sports Illustrated Stadium). 28 de octubre: Inter Miami vs. FC Cincinnati (Local en el Nu Stadium).

Inter Miami vs. FC Cincinnati (Local en el Nu Stadium). 1 de noviembre: New England Revolution vs. Inter Miami (Visitante en el Gillette Stadium).

New England Revolution vs. Inter Miami (Visitante en el Gillette Stadium). 7 de noviembre: Inter Miami vs. Charlotte FC (Local en el Nu Stadium).

Por dónde ver a Messi por la MLS en vivo online

Para ver todos los partidos de Messi con Inter Miami es necesario contar con una suscripción a Apple TV. A partir de la temporada 2026, todos los encuentros de la MLS, incluidos los de la temporada regular, los playoffs, la MLS Cup, la Leagues Cup, el All-Star Game y la Campeones Cup, están incluidos dentro del servicio sin necesidad de contratar el antiguo MLS Season Pass por separado.

Paso a paso: cómo suscribirse a Apple TV para ver a Messi