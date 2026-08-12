Presidente de FIFPRO Europa dice que la FIFA necesita una reforma, no un debate sobre liderazgo

Imagen de archivo de la oficina de la FIFA en Salé, Rabat, Marruecos.

​La FIFA se enfrenta a una crisis de confianza y necesita reformas profundas en su sistema de gobernanza, afirmó el miércoles el presidente del sindicato de futbolistas ‌FIFPRO Europa, al tiempo que expresó ‌su preocupación por la concentración de poder en el seno del organismo rector del fútbol mundial.

El presidente de FIFPRO Europa, David Terrier, señaló que la FIFA se encuentra atrapada en una "verdadera guerra" marcada por la ruptura de la confianza entre federaciones y confederaciones tras la fallida propuesta del presidente Gianni Infantino de vender los derechos comerciales del Mundial.

Infantino, que aspira a la reelección en marzo, se ha enfrentado a una revuelta abierta en las últimas dos ​semanas después de que ⁠tres confederaciones —la UEFA, la AFC y la Concacaf— criticaran su actuación y le pidieran la ‌dimisión.

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"A estas alturas, la cuestión ya no es si Gianni Infantino ⁠debe permanecer en el cargo o dimitir. Está claro ⁠que ha estallado una auténtica guerra, con una pérdida de confianza por parte de muchas federaciones y confederaciones", declaró Terrier a Reuters.

"No estoy diciendo que Infantino tenga que irse sí o ⁠sí. Creo que, dado el contexto actual, la cuestión casi ni siquiera se ​plantea ya", comentó.

"La cuestión no es si debería dimitir o no. ‌Lo que necesitamos son reformas, y estas ‌son indispensables. Existe una verdadera falta de confianza y serias dudas sobre el funcionamiento ⁠del sistema", agregó.

Tras una reunión de crisis celebrada en Marruecos la semana pasada, la FIFA pidió disculpas a sus 211 federaciones miembro por los errores cometidos en la gestión de la propuesta y afirmó que su dirección había reafirmado su pleno apoyo a Infantino.

"ESTILO INACEPTABLE"

La ​FIFA también advirtió ‌contra los intentos de socavar a Infantino, afirmando que cualquier intento de cuestionar su liderazgo debe ajustarse a los estatutos y procedimientos democráticos del organismo rector.

Sin embargo, Terrier advirtió de que la FIFA corre el riesgo de repetir los errores que habían plagado la organización antes del escándalo de corrupción que derrocó ⁠al expresidente Sepp Blatter en 2015.

"Este estilo de gestión ya no es posible ni aceptable; es precisamente lo que llevamos años denunciando. Ahora nos encontramos en una situación peor que cuando dimitió Blatter", afirmó.

"Si seguimos con el mismo sistema, nos enfrentaremos a las mismas sospechas y el fútbol no se encontrará en una situación positiva. Hemos llegado a un punto en el que hay demasiadas sospechas, y las reformas son necesarias", indicó.

"El presidente de la FIFA debería ser quien las impulse ‌y las respalde. En tal caso, debe estar dispuesto a poner en juego su mandato. Sin eso, pase lo que pase, será una derrota para el fútbol", añadió.

"ÚLTIMA OPORTUNIDAD"

La FIFA insistió en que todas las medidas adoptadas en relación con la propuesta cumplían con su normativa y subrayó que se trataba de errores relacionados con el proceso y la comunicación, más que de ‌incumplimientos de las normas de gobernanza.

Sin embargo, Terrier afirmó que la crisis ha puesto de manifiesto que esta podría ser "la última oportunidad para cambiar el sistema".

"Estos poderes deben compartirse, con un presidente que ‌sea un garante, pero ⁠que no ostente todo el poder", señaló. "Es la última oportunidad que tenemos para garantizar las reformas y establecer mecanismos que protejan el fútbol".

"La administración ​de la FIFA no está en condiciones, ni es capaz, de actuar como contrapoder o como guardiana de las leyes, los estatutos y los reglamentos aplicables, incluso en lo que respecta a su propio presidente", dijo.

(Escrito por Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)