Preocupación por Julio Falcioni en Atlético Tucumán por una repentina renuncia

La llegada de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino expone que Julio César Falcioni podría despedirse de Atlético Tucumán frente a Banfield. Una noticia que sorprende de gran manera a los hinchas, debido a que la campaña del experimentado DT no parece motivo suficiente para que dé un paso al costado. Sin embargo, una información vinculada con su círculo familiar sería la responsable de que vaya a dirigir dentro de poco su último partido como entrenador del Decano.

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"No se va. Estuve con él; quedan cuatro días", expresó Mario Leito, máximo dirigente del conjunto tucumano, a los medios presentes después de la derrota frente a Argentinos Juniors. Sin embargo, los comentarios exponen que el entrenador tendría tomada una decisión para cuando el partido frente al Taladro llegue a su fin.

El entrenador había ofrecido dejar a su cuerpo técnico en reemplazo.

De acuerdo con las versiones que circulan, Falcioni tendría pensado ponerle un punto final a su ciclo como entrenador de Atlético Tucumán debido a una situación de salud, que no fue aclarada si se trata de una propia, y que necesita estar cerca de su familia en estos momentos. Esto enciende aún más las alarmas y provocará que todas las preguntas del próximo viernes en el Florencio Sola giren en torno a su situación.

Por otro lado, se mencionó que el experimentado entrenador le habría ofrecido al Decano marcharse él solo del equipo de trabajo y que Leandro Somoza quedara en su reemplazo. Sin embargo, la respuesta del club fue que, en ese caso, tomarían la decisión de contratar a un equipo de trabajo totalmente nuevo para que se haga cargo de la dirección del plantel profesional de cara a la pretemporada y la temporada deportiva del año 2027.

Todos los entrenadores que se marcharon en el Clausura 2026

Muchas veces, el fútbol argentino se transforma en una picadora de carne y no les permite a los cuerpos técnicos desarrollar sus ideas dentro del campo de juego. Esto provoca que un entrenador pueda estar firme en una fecha, pero una serie de derrotas podría dejarlo tambaleando de gran manera, con la amenaza de no continuar en el cargo en caso de obtener una derrota. Algo que se experimentó de gran manera en el Torneo Clausura.

Hasta la fecha 15 del campeonato, se registraron las salidas de Walter Zunino en Platense, Gustavo Quinteros en Independiente, Israel Damonte en Aldosivi, Eduardo Coudet en River, Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba, Néstor Gorosito en San Lorenzo, Juan Pablo Vojvoda en Racing, Diego Dabove en Tigre y Guillermo Duró en Deportivo Riestra.

Es probable que el número de entrenadores que son removidos de sus cargos aumente de gran manera cuando el campeonato llegue a su fin y las comisiones directivas hagan sus respectivos balances de la temporada. Por ejemplo, River tiene pensado analizar el andar de Leonardo Ponzio y podría removerlo, en lo que sería su tercer entrenador al frente del plantel profesional en lo que va de la temporada. Mientras que Guillermo Barros Schelotto podría irse de Vélez por una victoria de la oposición.