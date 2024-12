Manchester United vs Bournemouth por Premier League: cuándo juegan, horario y TV Manchester United recibe a Bournemouth en Old Trafford por la fecha 17 de la Premier League, en busca de no terminar en la parte baja de la tabla en Navidad.

22 de diciembre, 2024 | 09.29 El United busca recuperarse ante el Bournemouth El Manchester United de Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho busca recuperarse de la dura derrota sufrida a mitad de semana por la Copa de la Liga cuando reciba al Bournemouth por la fecha 17 de la Premier League. Los Red Devils, que cayeron 4-3 ante Tottenham en un partido vibrante por los cuartos de final de la Copa de la Liga, necesitan los tres puntos para no terminar en la parte baja de la tabla en Navidad por primera vez en la era Premier League. Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester United y Bournemouth, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo. ¿Cuándo juegan Manchester United y Bournemouth? Manchester United y Bournemouth se enfrentarán el domingo 22 de diciembre a las 11:00 (hora argentina) en Old Trafford, por la fecha 17 de la Premier League 2024/25. El partido será transmitido en exclusiva por streaming vía Disney+ para toda Latinoamérica. La situación del United en la Premier League es preocupante: el equipo dirigido por Ruben Amorim se encuentra en la 13° posición de la tabla, más cerca de los puestos de Champions League que del descenso pero lejos de las expectativas generadas a principio de temporada para uno de los clubes más grandes de Inglaterra. Los Red Devils vienen de conseguir una victoria vital en el derbi ante Manchester City por 2-1, aunque ese resultado no logró mover significativamente al equipo en la tabla de posiciones. En sus últimos cinco partidos de Premier League cosecharon dos victorias, un empate y dos derrotas, una irregularidad que les está costando cara en sus aspiraciones. Para este partido, Amorim deberá resolver algunas dudas en el equipo: Marcus Rashford, que públicamente manifestó su deseo de dejar el club, podría volver a quedar fuera del plantel como sucedió ante Tottenham. Victor Lindelof es duda por lesión, mientras que Luke Shaw y Mason Mount están definitivamente descartados. MÁS INFO San Lorenzo Crisis en San Lorenzo: Defensa y Justicia confirmó la compra de dos jugadores Del otro lado llega un Bournemouth que está viviendo un gran momento en la Premier League. El equipo dirigido por Andoni Iraola se ubica en el 6° puesto de la tabla, a tan solo dos puntos del Manchester City y con una racha de cuatro partidos sin perder en el torneo. Las Cherries vienen de empatar 1-1 con West Ham gracias a un golazo de tiro libre del turco Enes Unal en el último minuto. El equipo muestra un fútbol ofensivo - son el segundo equipo con más remates en la Premier League detrás del Manchester City - y buscará mantener su racha de nueve partidos consecutivos convirtiendo goles. El historial reciente favorece al Bournemouth: nunca antes habían logrado evitar la derrota en tres partidos consecutivos contra el United, pero vienen de golearlos 3-0 en Old Trafford en diciembre de 2023 y de empatar 2-2 en el Vitality Stadium en abril. Formaciones probables de Manchester United y Bournemouth Manchester United: André Onana; Matthijs De Ligt, Harry Maguire, Lisandro Martínez; Amad Diallo, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Diogo Dalot; Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho; Rasmus Højlund

Bournemouth: Kepa Arrizabalaga; Adam Smith, Illya Zabarnyi, Dean Huijsen, Milos Kerkez; Lewis Cook, Ryan Christie; Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Dango Ouattara; Enes Ünal Manchester United vs Bournemouth: Ficha técnica Torneo: Premier League 2024/25 (Fecha 17).

Fecha: Domingo 22 de diciembre de 2024.

Horario: 11:00hs (hora argentina).

Estadio: Old Trafford, Manchester.

