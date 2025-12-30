Manchester United vs. Wolverhampton por Premier League: hora, TV en vivo y streaming

Con Lisandro Martínez entre sus titulares, el Manchester United buscará cerrar el año 2025 de la mejor manera cuando reciba al Wolverhampton Wanderers este martes en Old Trafford, en un duelo correspondiente a la Premier League. Los Diablos Rojos vienen de vencer 1-0 a Newcastle con un golazo de Patrick Dorgu y atraviesan un buen momento con cinco victorias en sus últimos ocho partidos bajo la conducción de Ruben Amorim, mientras que los Wolves llegan como colistas absolutos del torneo con apenas dos puntos en 18 partidos y once derrotas consecutivas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester United y Wolverhampton, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester United y Wolverhampton?

El partido entre Manchester United y Wolverhampton por la Premier League se jugará este martes 30 de diciembre de 2025, a partir de las 17:15 horas (hora argentina) en Old Trafford. El encuentro será transmitido en vivo de manera exclusiva vía streaming a través de Disney+ para toda Latinoamérica.

El conjunto de Manchester llega a este partido con la motivación a tope tras conseguir una ajustada pero valiosa victoria por 1-0 ante Newcastle United el Boxing Day. A pesar de las numerosas bajas, incluido el capitán Bruno Fernandes, los Diablos Rojos lograron su segundo clean sheet de la temporada en la Premier League gracias a un espectacular gol de volea de Patrick Dorgu, quien se ha convertido en una pieza clave desde su llegada.

Los dirigidos por Ruben Amorim han experimentado una notable mejoría en las últimas semanas, cosechando cinco victorias en sus últimos ocho compromisos de la Premier League. Esta racha ha permitido al United meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación a las competiciones europeas, después de un inicio irregular bajo el comando del técnico portugués, quien acumula 14 partidos al frente del equipo en Old Trafford.

El Manchester United tiene un historial muy favorable ante el Wolverhampton, habiendo ganado ocho de los últimos once enfrentamientos entre ambos equipos. El más reciente de estos triunfos fue un contundente 4-1 a principios de diciembre en Molineux. Sin embargo, los Red Devils deberán tener cuidado, ya que perdieron sus últimos partidos finales de año tanto en 2023 como en 2024, una estadística que buscarán revertir ante el equipo más débil de la liga.

Por su parte, el Wolverhampton Wanderers atraviesa la peor crisis de su historia reciente en la Premier League. Los Wolves ocupan el último lugar de la tabla con apenas dos puntos en 18 jornadas, sin conocer la victoria en toda la temporada. La derrota por 2-1 ante Liverpool el pasado sábado significó su undécima caída consecutiva en el campeonato.

El equipo dirigido por Rob Edwards se encuentra a 16 puntos de la salvación, lo que prácticamente confirma su descenso al Championship con más de la mitad de la temporada aún por disputarse. El técnico galés, quien asumió recientemente el cargo, enfrenta el desafío de levantar la moral de un plantel que ya está planificando su futuro en la segunda división inglesa.

Los números de los Wolves este año son alarmantes: han perdido 25 partidos en la Premier League durante 2025 y podrían igualar el récord negativo del Ipswich Town de 1994, que terminó con 26 derrotas. Además, están en riesgo de superar la marca del Derby County de 2007-08, que estableció el récord de menos puntos en una temporada con apenas 11 unidades. Un dato alentador para los visitantes es que ganaron 1-0 en su última visita a Old Trafford en abril de este año, aunque difícilmente puedan repetir esa hazaña dado su momento actual.

Formaciones probables de Manchester United y Wolverhampton

Manchester United: Matthijs Lammens; Leny Yoro, James Heaven, Lisandro Martínez; Diogo Dalot, Casemiro, Manuel Ugarte, Luke Shaw; Patrick Dorgu, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Wolverhampton: José Sá; Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Jakub Krejci; Matt Doherty, João Gomes, André Trindade, Hugo Bueno; Hwang Hee-chan, Mateus Mane; Tolu Arokodare.

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, deberá lidiar nuevamente con una lista extensa de bajas para este encuentro. El capitán Bruno Fernandes continúa ausente, mientras que Mason Mount es una seria duda después de haber sido sustituido en el entretiempo del partido ante Newcastle. Además, Kobbie Mainoo (lesión en la pantorrilla), Matthijs de Ligt (problema de espalda) y Harry Maguire (molestia en el muslo) están descartados por lesión. Por si fuera poco, Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui se encuentran disputando la Copa Africana de Naciones con sus respectivas selecciones.

A pesar de las ausencias, Amorim cuenta con buenas noticias en Patrick Dorgu, quien ha participado en dos goles en sus últimos dos partidos después de apenas registrar una asistencia en sus primeros 36 encuentros con el club. El danés podría continuar en el costado derecho del mediocampo, acompañando al delantero esloveno Benjamin Sesko y al ex jugador de Wolves, Matheus Cunha, en el ataque. Resta confirmar si el entrenador portugués mantendrá la defensa de cuatro que utilizó ante Newcastle o volverá a su preferido esquema 3-4-2-1.

Por el lado del Wolverhampton, Rob Edwards también tiene un listado considerable de ausencias. Los defensores centrales Toti Gomes (lesión en el isquiotibial) y Emmanuel Agbadou (Copa Africana de Naciones) no estarán disponibles, aunque el lateral Hugo Bueno regresó a la acción en Anfield. También están fuera de consideración Rodrigo Gomes (ingle), Jean-Ricner Bellegarde (isquiotibial), Marshall Munetsi (pantorrilla), Daniel Bentley (tobillo) y Tawanda Chirewa (Copa Africana de Naciones).

En el ataque, Jorgen Strand Larsen no ha podido replicar su buen rendimiento de la temporada pasada, por lo que es probable que Tolu Arokodare continúe como titular formando dupla con el joven de 18 años Mateus Mane. Esta pareja ofensiva intentará generar peligro ante una defensa del United que, aunque improvisada por las lesiones, viene de mantener su valla invicta en el último partido.

Manchester United vs. Wolverhampton: ficha técnica