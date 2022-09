El inesperado elogio a Julián Álvarez de una figura mundial: "Me encanta"

Un jugador estrella elogió a Julián Álvarez y lo comparó con otro jugador argentino que brilló en Inglaterra.

Tras los elogios de Joseph Guardiola a Julián Álvarez luego de su espectacular partido ante Nottingham Forest, donde convirtió dos goles, ahora se sumó el halago de uno de los mejors jugadores del mundo. Se trata de Erling Haaland, delantero estrella del Manchester City, que destacó al delantero de la Selección Argentina y describió lo que siente al jugar con él.

Guardiola, en la conferencia posterior a la victoria 6 a 0 al Nottingham Forest por Premier League, había elogiado al exdelantero de River Plate al decir que "se merece todo". Pero ahora, el que no se quiso quedar atrás fue Haaland, que definió de manera particular su estadía con el cordobés en la delantera del "City". “Julián se parece al Kun Agüero. Bua, me encanta jugar con él”, comentó el noruego de 22 años en diálogo con la periodista argentina Verónica Brunati.

El exjugador del Borussia Dortmund, que marcó un hattrick en la goleada ante el "Forest" y es el máximo goleador de la liga inglesa, dejó otra frase contundente sobre el delantero argentino. “Es guau jugar con compañeros tan buenos. Me estoy divirtiendo. Estoy disfrutando de jugar al fútbol”, detalló el zurdo, que, además, resaltó a la Premier League como una "liga física e intensa".

Días antes a la declaración del jugador del seleccionado de Noruega, "Pep" había opinado sobre lo que significó la llegada de Álvarez a los "Citizens". "Estamos encantados con Julián. Todo el mundo habla de Erling y nos encanta, pero Julián es un jugador excepcional. Es muy humilde, siempre positivo, en cada entrenamiento lo da todo y me gusta ese tipo de jugadores", había reconocido.

Los impresionantes números de Erling Halland en Manchester City

El noruego llegó al Manchester City a comienzos de la actual temporada como el refuerzo estrella del equipo conducido por "Pep", a cambio de 51 millones de libras esterlinas. Desde su arribo, el delantero que ya tiene números exorbitantes, está cumpliendo concreces todo lo que se espera de él.

Sus estadísticas son más que elocuentes: en solo seis encuentros con la camiseta del City ya lleva anotados 9 goles por Premier League: metió un doblete en el triunfo ante West Ham 2 a 0, uno frente Newcastle en el empate de visitante 3 a 3 y nada más ni nada menos que dos hattricks, uno en la victoria 4 a 2 al Crystal Palace y el mencionado ante el Forest.