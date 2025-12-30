Arsenal vs. Aston Villa por Premier League: hora, TV en vivo y streaming online

Arsenal buscará cerrar 2025 como líder de la Premier League cuando reciba al Aston Villa del Dibu Martínez este martes en el Emirates Stadium, en el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en apenas cuatro semanas. Los Gunners, que actualmente ocupan la primera posición con dos puntos de ventaja sobre el Manchester City, enfrentarán a unos Villans que vienen de conseguir ocho victorias consecutivas en la liga y que hace menos de un mes les propinaron una dolorosa derrota 2-1 en Villa Park con gol agónico de Emiliano Buendía.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Arsenal y Aston Villa, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Arsenal y Aston Villa?

El partido entre Arsenal y Aston Villa por la Premier League se jugará este martes 30 de diciembre de 2025, a partir de las 17:15 horas (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres. El encuentro será transmitido en vivo de manera exclusiva vía streaming a través de Disney+ para toda Latinoamérica.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega a este compromiso tras recuperar la cima de la tabla el pasado sábado con una sufrida victoria por 2-1 ante el Brighton & Hove Albion. Los Gunners se adelantaron con un potente disparo de Martin Odegaard y luego se beneficiaron de un autogol, aunque Brighton descontó y generó un final nervioso en el norte de Londres. Con este triunfo, el Arsenal acumula cinco victorias consecutivas desde aquella dolorosa derrota en tiempo de descuento sufrida precisamente ante el Aston Villa.

El equipo londinense se encuentra en un excelente momento como local, habiendo ganado nueve de sus últimos 10 partidos de Premier League en el Emirates Stadium, incluyendo los últimos seis de manera consecutiva. Esta racha representa la mejor secuencia de triunfos en casa desde 2022 para los Gunners. Actualmente con dos puntos de ventaja sobre el Manchester City y tres sobre el propio Aston Villa, el Arsenal puede asegurar terminar el año 2025 en la primera posición si logra extender su racha victoriosa este martes.

Sin embargo, el historial reciente entre ambos equipos no favorece a los locales. Incluyendo la reciente derrota en las West Midlands, el Arsenal ha perdido tres de los últimos cinco enfrentamientos contra el Villa, sumando apenas cuatro puntos en ese período. Además, los Gunners han ganado su partido final del año en cuatro de los últimos cinco años, mientras que el registro del Villa en encuentros de cierre de año es mucho menos positivo, con solo dos victorias en los últimos 13 compromisos.

Por su parte, el Aston Villa viajará al sur de Inglaterra con una confianza desbordante tras conseguir ocho triunfos consecutivos en la Premier League, la mejor racha del club desde 1910. En todas las competiciones, los Villans acumulan once victorias seguidas, igualando un récord del club establecido tanto en 1897 como en 1914. Este increíble momento deportivo los tiene en la tercera posición de la tabla con la posibilidad de igualar en puntos al líder si logran imponerse en el Emirates.

En su último partido, el equipo de Unai Emery protagonizó una nueva remontada al vencer 2-1 al Chelsea en Stamford Bridge. Ollie Watkins, quien ingresó desde el banco de suplentes, marcó dos goles tras una decisiva triple sustitución del técnico español al inicio del segundo tiempo. Este triunfo confirmó la especialidad del Villa en recuperar partidos adversos: han salvado nada menos que 18 puntos desde posiciones perdedoras en esta temporada de Premier League, más que cualquier otro equipo de la liga.

La transformación del Aston Villa ha sido notable. Tras estar en el puesto 18 y sin victorias después de cinco jornadas, los Villans han conseguido más triunfos (12) y más puntos (36) que cualquier otro equipo de la Premier League desde entonces. Emery regresará al Emirates, donde ha tenido un rendimiento relativamente positivo desde su salida, sabiendo que una nueva victoria pondría a su equipo a la par del que fue su club. El Villa ha tomado cuatro puntos de sus últimas dos visitas al estadio londinense, incluyendo una victoria 2-0 en abril de 2024 y un empate 2-2 a principios de este año, ambos resultados que demuestran que los de Birmingham no son visitante fácil en casa de los Gunners.

Formaciones probables de Arsenal y Aston Villa

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Lisandro Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Lamare Bogarde, Ezri Konsa, Victor Lindelöf, Ian Maatsen; Amadou Onana, Youri Tielemans; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, se enfrenta a varios problemas defensivos de cara a este compromiso. Los Gunners no contarán con Jurrien Timber, mientras que Riccardo Calafiori sufrió una lesión durante el calentamiento previo al partido contra el Brighton. Además, Cristhian Mosquera y Ben White también están en la enfermería. Esta situación obligó a Declan Rice a desempeñarse como lateral derecho en el último encuentro, una posición poco natural para el mediocampista inglés.

La buena noticia para Arteta es el regreso del influyente defensor central Gabriel Magalhaes, aunque resta por confirmar si el brasileño está en condiciones de ser titular desde el inicio. En medio del apretado calendario festivo, se esperan algunos cambios en la alineación. Eberechi Eze podría ser promovido desde el banco de suplentes, y el mediocampista inglés tiene un excelente registro contra el Aston Villa con cinco participaciones en gol en cuatro partidos de liga en casa. Además, Eze ha marcado en el partido final del año de su equipo en cada una de las últimas tres temporadas.

Por el lado del Aston Villa, Unai Emery debe realizar dos cambios forzados en su once inicial. Matty Cash y Boubacar Kamara cumplirán suspensión de un partido tras recibir tarjetas amarillas en Stamford Bridge. Amadou Onana debería reemplazar a Kamara en el mediocampo, mientras que Lamare Bogarde podría ocupar la posición de lateral derecho en lugar de Cash.

Los Villans continúan sin poder contar con la dupla defensiva de Tyrone Mings y Pau Torres debido a lesiones, además de la ausencia del mediocampista Ross Barkley. El delantero marfileño Evann Guessand se encuentra disputando la Copa África de Naciones. En ataque, Ollie Watkins será titular de manera segura, ya que el delantero inglés ha anotado cuatro goles en cinco presentaciones de Premier League en el Emirates Stadium. El ex objetivo de transferencia del Arsenal superará en la consideración a Donyell Malen, quien jugó en las filas de los Gunners en categorías juveniles..

Arsenal vs. Aston Villa: ficha técnica