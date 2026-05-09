Portero mexicano Guillermo Ochoa ilusionado con posible convocatoria a sexto Mundial

El experimentado portero Guillermo Ochoa se mostró el viernes ilusionado ante la posibilidad de ‌ser convocado por el ‌técnico Javier Aguirre para asistir a su sexto mundial consecutivo con la selección mexicana.

El portero de 40 años, quien juega en el Limassol de Chipre y que busca ir a su sexto Mundial tras participar en los de 2006, 2010, 2014, 2018 ​y 2022, se ⁠encuentra en México para cumplir con compromisos comerciales, ‌y según reportes de prensa el lunes ⁠se unirá a los jugadores ⁠de la liga mexicana que fueron convocados por Aguirre y que ya se encuentran concentrados.

En las ediciones de ⁠Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue suplente y ​no jugó ningún partido.

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"Es algo que ‌me propuse como reto personal ‌y estoy encantado porque me siento muy bien, ⁠me siento con muchas ganas de seguir aportando, sé que puedo aportar bastante. Estoy ilusionado de poder estar en esta fiesta que vamos a tener ​en verano, ‌ojalá pueda estar ahí, ojalá pueda estar en esa lista final y trabajando duro para disfrutar dentro de la cancha", dijo Ochoa en una conferencia.

"Buscando disfrutar de esta etapa ⁠de mi carrera, sin duda una etapa diferente, cada Mundial que he vivido tiene momentos especiales, y hoy tengo mucha ilusión de un nuevo Mundial”, agregó.

Ochoa inició su carrera en 2004 con América de su país, donde fue campeón en el torneo Clausura 2005. En 2011 pasó al ‌Ajaccio de Francia, tres años después llegó al Málaga de España, de donde fue cedido en préstamo al Granada en 2016. Un año después pasó al Standard de Lieja de Bélgica.

Posteriormente jugó en una segunda etapa ‌con las "Águilas" del América (2019-2022). Volvió a Europa para militar con el Salernitana de Italia, y en 2024 pasó al ‌AVS de ⁠Portugal.

"El camino de este último lapso para poder llegar con la selección no ha ​sido sencillo, no ha sido fácil, pero es algo que me propuse como reto personal, encantado, porque me siento muy bien", apuntó Ochoa.

Con información de Reuters