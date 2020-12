¿Confesó de qué cuadro es hincha?

Sebastián Pollo Vignolo es uno de los periodistas más reconocidos y mencionados por los fanáticos del fútbol. En las redes sociales, su nombre genera muchísima interacción y conduce uno de los programas deportivos destacados de la semana: F90 (90 minutos de fútbol). Y fue allí donde, de forma sorpresiva, comenzó a hablar de la Copa Libertadores para rematar con una frase que dejó sin palabras a los presentes en el estudio: "Vamos a salir campeones de América".

¿Acaso el cordobés confesó ser hincha de un club de Primera División, más allá de su cariño por All Boys? Nada de eso. Al parecer, Vignolo se encontró en la vía pública con un hincha de Racing Club que le manifestó una rebuscada teoría en la cual explica el por qué la Academia terminará siendo quien obtenga el título homologado por la Conmebol.

"Me encontré con un hincha de Racing ayer. Piola, porque conozco a algunos que son medio giles. Conozco solo dos que no. La mayoría son buena gente. Divino. Me dice: vamos a salir campeones de América. Y te lo voy a explicar en dos segundos, me dijo", comenzó relatando el conductor de F90. Allí fue cuando pasó a describir la desopilante argumentación de este fanático y sorprendió a sus panelistas.

¿Cuál fue la teoría del racinguista según Vignolo? La siguiente: "Me dice el hincha de Racing: ¿Sabes por qué vamos a ser campeones de América? Pandemia, eclipse, dólar a dos gambas. Me dijo: cada vez que pasa todo esto, Racing es campeón de algo. ¿Sabés que le dije? ¿Sabés que tenés razón? Me dijo el tipo: cada vez que Racing sale campeón, explota algo".

La razón por la cual el hincha de Racing piensa que la Academia ganará la Copa Libertadores 2020

Agregando una razón más a la causa, Diego Chavo Fucks recordó una anécdota de 2001: en esa época, Argentina pasaba una crisis económica y social muy difícil. Y, sí, Racing Club se coronó campeón del fútbol local a fin de año. "En el 2001, suspendieron el fútbol. Yo vivía en Salta y Humberto Primo, a la vuelta de Agremiados. Estaba la barra de Racing en la puerta tocando para que se jugara el partido de Racing nada más. Suspendieron todas las fechas", rememoró el panelista del Pollo Vignolo.

Lo cierto es que Racing ha ganado su primer partido de cuartos de final ante Boca por 1 a 0 y deberá visitar al club azul y oro el próximo 23 de diciembre, desde las 21:30 horas. Para dicho encuentro, cualquier empate o triunfo de los de Beccacece depositarán a la Academia en las semifinales del certamen más importante a nivel clubes en Sudamérica.