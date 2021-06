¡Contra Boca! El Pollo Vignolo destrozó a Riquelme y Cascini: "No se vio a ninguno"

El conductor de ESPN cargó contra el vicepresidente de Boca y su colaborador en el Consejo de Fútbol. El Pollo Vignolo, sin filtro contra Juan Román Riquelme y Raúl Cascini.

Luego de la derrota de Boca Juniors ante Racing Club, y la consecuente eliminación en semifinales de la Copa de la Liga, diferentes medios deportivos analizaron el presente futbolístico del equipo comandado por Miguel Ángel Russo. Pero también fueron más allá para hacer hincapié en el armado del plantel, y así fue como los cañones apuntaron hacia Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol. Sin ir más lejos, fue "El Pollo" Vignolo quien lo liquidó con un durísimo editorial.

Criticando, también, a Raúl Cascini, el periodista cordobés aseguró: "Para Riquelme era mucho más fácil jugar a la pelota que manejar el fútbol de Boca. Inclusive para Cascini. Me acuerdo que nuestro compañero durante tanto tiempo de afuera decía que tenía 10 refuerzos para llevar a Boca. No se vio a ninguno de esos refuerzos. Lo más impactante fue que le entregó una remera a Gabigol”.

“De acá a 40 días puede armar un Dream Team. Pueden llegar los que no llegaron, irse los que se sabía que se iban... Ahora, de esta manera, con este desgano y el bolso en la mano, no se puede jugar con la camiseta de Boca. Con la de Boca ni con la de ningún equipo. Históricamente Boca ha perdido de otra forma, peleando hasta el final. La manera de quedar eliminado no fue digna. Quedó eliminado de manera triste”, agregó Vignolo.

Por otra parte, sobre la derrota por penales ante Racing, "El Pollo" sentenció sobre el "Xeneize": “La imagen que dio Boca al hincha no lo representa de ninguna manera por más que hable Riquelme. Por más que hable él, Bermúdez, Cascini, Ibarra y todos juntos. La de ayer (NdeR: el pasado lunes) fue una imagen triste otra vez, una imagen desteñida. Un equipo que quedó eliminado sin ofrecer resistencia. Hasta en los penales Boca estuvo entregado”.

Vignolo también cargó contra Miguel Ángel Russo, DT de Boca

Sin filtros, el conductor de F90 arremetió contra el director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo: "No voy a discutir sus condiciones, laureles ni currículum como entrenador, pero sí su estilo de hoy. No creo que diseñe un equipo que juega sin ganas, que juega a no jugar, que vaya a los penales a ver qué pasa. Creo que también está perdido. Y perdido de verdad”.

“No se sabe a qué juega Boca, no hay manera de descifrarlo. Es un equipo cansino, lánguido, siestero, vago. ¿Tiene menos que Colón? No. Pero juega con miedo. El entrenador transmite miedo. El miedo parte del entrenador, que hace cambios para no perder”, sentenció Vignolo, aludiendo al entrenador elegido por Juan Román Riquelme al momento de asumir como dirigente de Boca, en diciembre de 2019.