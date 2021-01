El periodista deportivo sorprendió a todos.

El periodista Sebastián Vignolo siempre es noticia por las diferentes explicaciones y los diversos análisis que realiza del fútbol argentino. A menudo, tiene cruces con sus panelistas en los que expone sus posturas, que muchas veces son totalmente opuestas a las de quienes trabajan con él. Sin embargo, en las últimas horas, el "Pollo" generó revuelo por una analogía en la que invocó a un repositor de supermercado llamado Ariel.

"Usted se llama Ariel, es repositor en un supermercado. Tiene un horario, tiene los domingos libres, sábado medio día, tiene 15 días de vacaciones porque no tiene mucha antigüedad. Es un buen repositor de supermercado. Lo llaman y le dicen mirá: 'existe la chance de que vayas a hacer lo mismo que estás haciendo, pero podés ganar el doble o el triple. Tenés que irte a otro país, Ariel'", comenzó diciendo el "Pollo" Vignolo, poniéndose en la piel de este repositor que, teniendo en cuenta los acontecimientos de las últimas horas, podría tratarse en realidad de Enzo Pérez tras rechazar una oferta de Europa para quedarse en River.

"Y, pero yo acá era hincha de este supermercado, venía de pibe. Me traía mi mamá, me traía mi vieja, me acompañaba y me compraba el yogur. Yo estaba por las góndolas que me llevaban con el cochecito, a estas góndolas las conozco de taquito", fueron las palabras que, interpretando a Ariel, el "Pollo" Vignolo manifestó. Acto seguido, el periodista dejó una pregunta retórica en el aire: "Sí, pero vas a ganar el doble o el triple, ¿vos qué hacés, Ariel?".

El Pollo Vignolo destruyó a una figura actual de Boca: "Se cree Gardel"

En las últimas horas, el Club Atlético Boca Juniors fue convulsionado por una noticia que generó repudio entre los hinchas. Pese a que luego aclaró que se trataron de videos viejos, filmados en diciembre, Sebastián Villa quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por viralizarse imágenes suyas en una fiesta luego de la eliminación ante Santos. Más allá del enojo generalizado, otro de los protagonistas que expuso su malestar fue Sebastián Vignolo. El "Pollo" no tuvo piedad con el colombiano, del cual afirmó: "No es ni un 10% de lo que fue Graciani para la gente de Boca".

"Villa está jugando regalado en Boca... Por meter un gol de penal se cree Gardel. Villa no es ni un 10% de lo que fue Graciani para la gente de Boca. Villa, cálmese y cuídese usted", manifestó el conductor de Fútbol 90, al aire de ESPN. Bajo la atenta mirada de sus compañeros y demás personas presentes en el estudio, el Pollo le aconsejó al delantero xeneize que no vuelva a aparecer "en ningún lugar donde no se hable de fútbol".