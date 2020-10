El conductor fue ridiculizado en su propio programa.

El periodista Sebastián Vignolo sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Luego de ser ridiculizado por Morena Beltrán al aire de ESPN y de molestar a sus compañeros solicitándoles que sostengan globos en su editorial, el Pollo fue humillado como nunca antes en su carrera profesional: un técnico que supo salir campeón con Boca Juniors lo dejó sin palabras. "Se le metió el demonio en el cuerpo, no era así", atinó a decir el conductor.

Quien defenestró a Vignolo al aire de 90 minutos de fútbol no fue otro que Carlos Aimar. El Cai, entrenador que se colgó las medallas de la Supercopa Sudamericana 1989 y la Recopa Sudamericana 1990 con el Xeneize, se encontraba analizando el presente del club que hoy es dirigido por Miguel Ángel Russo. Como el Pollo no coincidía con su análisis, comenzó a chicanearlo hasta que logró hacerlo explotar: "Tenés ganas de pelear. Decinos, Cai. Quiero pelearlos, y nos preparamos. Hoy venís peleador".

El Cai Aimar y el momento en que humilló al Pollo Vignolo: "Te faltaron cosas para llegar a Primera"

"Ya que sabés tanto y tenés tanta experiencia, te he visto jugar allá en el campo. Te faltaron cosas para llegar a Primera. Hoy opinás de afuera con una personalidad, con un criterio... Mamita. Yo lo digo todo", expresó Cai Aimar. Claro, los periodistas de 90 minutos de fútbol supieron disputar partidos de fútbol que fueron emitidos por Fox Sports, señal en donde trabajaron hasta hace pocas semanas.

Allí, Aimar observó que Vignolo (quien comenzó el camino para ser futbolista profesional pero no logró llegar a la élite) no tenía las condiciones y es por eso que quedó en el camino. "La que me tiraste recién no me gustó, yo no te nombro a Quilmes, yo no...", le retrucó el Pollo, recordándole al Cai el momento en que fue despedido del Cervercero tras una serie de malos resultados.

"No tengo problemas, yo por lo menos llegué e inclusive estuve dirigiendo en Europa. No sé si sabían", respondió Aimar, causando la risa de los presentes en el estudio. Sin palabras, Vignolo sólo atinó a responder: "Se le metió el demonio en el cuerpo, no era así. Con el encierro está loco, está desesperado".

La explicación de Vignolo y el por qué llevó globos al estudio

Con sus compañeros sosteniendo los globos que él mismo llevó al estudio de ESPN, Vignolo les manifestó: "No lo suelten. Panamericana, sábado a la tarde, un poco de viento. A mí me gusta mirar lo que pasa a los costados. Había lo que parecía un campeonato de cometas. Estaba un tipo con un barrilete, se movía de un lado para el otro. El tipo lo traía, lo soltaba, lo soltaba. Era un fantasmita, lo traía, lo soltaba. Lo movía para un lado, para el otro. Había otro que se metió en un bolonqui, se le enredó con un cable, se le fue al árbol. Se le soltó. El pibe le lloraba".

"Este hacía lo que quería, lo manejaba como quería. Si lo soltás se va. Se va, se va, se va. Lo que están haciendo ustedes con el globo es lo que hace Gallardo con River", sentenció el Pollo, generando la risa de algunos integrantes del elenco televisivo. Otros, en tanto, exhibieron su malestar.