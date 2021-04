"Tibios", la indignación del Pollo Vignolo con sus compañeros al hablar de Boca

"El Pollo" explotó contra sus colegas de F90 en vivo.

El Superclásico del fútbol argentino se jugará por primera vez en la Copa Argentina. Boca Juniors y River Plate se verán las caras en octavos de final, y los medios deportivos ya comenzaron a palpitar este importante cruce. En ESPN F90, "El Pollo" Vignolo y sus colegas no fueron la excepción. Analizando quién llega mejor de los dos clubes, hubo una respuesta que descolocó por completo al conductor, quien lanzó: "Hagamos un programa de tibios".

Diego "El Chavo" Fucks sostuvo que ninguno de los dos clubes tiene favoritismo en esta etapa del certamen federal, y esta declaración generó que a Vignolo se le transforme la cara al no poder creer lo que oía. Es que para "El Pollo", quien está mejor perfilado para este cruce es River, y así lo hizo saber en el aire de ESPN. Por su parte, Marcelo Sottile también se sumó a la opinión del cordobés.

Tal fue la molestia de Vignolo, en su afán por enaltecer a River sobre Boca, que expresó: "Hagamos un programa de tibios, ¿Cómo se hace un lateral largo? El favorito es River, muchachos". Daniel Arcucci se paró de la vereda de enfrente de "El Pollo" y destacó los últimos dos Superclásicos, jugados en enero y marzo de 2021, en donde ambos resultados finalizaron en empate (2-2 y 1-1, respectivamente).

El Pollo Vignolo amenazó a Raúl Cascini en vivo

No son horas fáciles para Raúl Cascini. No, al menos, en cuanto a lo mediático respecta. Es que "El Pollo" Vignolo continúa disparando con munición gruesa contra quien fue su compañero en el viejo 90 minutos de fútbol que se emitía por Fox Sports. Luego de asegurar que fue "decepcionado humanamente" por el actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca, se viralizaron nuevas acusaciones del cordobés contra "El Mosquito". Y las mismas sonaron a amenaza: "Voy a contar todo".

En el aire de Pasión por el Fútbol, programa que Vignolo conduce en las medianoches de los domingos, "El Pollo" lanzó: “Ya debe estar por llegar (Guido) Carrillo. Esta semana voy a mostrar todos los refuerzos que decía que iba a llevar Cascini cuando estaba con José (Beraldi) y trabajaba con nosotros”.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que "El Rolfi" Montenegro también fue ex futbolista y hoy en día es compañero de Vignolo en un programa de televisión, "El Pollo" le adivirtió: "Escuchame, si el día de mañana sos manager de Independiente, y te escribo porque quiero saber cómo estás, respondé. Eso es educación. No te voy a preguntar a quién vas a comprar, porque aparte no movés la aguja”.