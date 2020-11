Sebastián Pollo Vignolo fue sorprendido por Oscar Ruggeri con una feroz advertencia.

El periodista Sebastián Pollo Vignolo vivió un tenso momento al aire de ESPN. Oscar Ruggeri, ex futbolista de la selección argentina y actual panelista de F90 (90 minutos de fútbol) comenzó a describir cómo es el clima dentro de un vestuario. Fue allí cuando el conductor consultó acerca de las incentivaciones económicas y qué ocurriría en caso de que el pagador decida echarse atrás al momento de abonar.

"Se mete en un quilombo infernal. No lo soluciona. Comúnmente, yo no sé si ahora pasará. Yo hablo por lo que me pasó a mí. Se habla de jugador a jugador, y eso es sagrado", enfatizó el Cabezón. Acto seguido, el Pollo Vignolo se mostró sorprendido. "Siento que es El Marginal", lanzó sorprendido, haciendo alusión a la serie que lleva tres temporadas en la TV Pública y que próximamente tendrá su cuarta etapa al aire.

Seba Domínguez habló de la homosexualidad en el fútbol y dejó mudo a Vignolo

El ex futbolista de Vélez Sarsfield, Sebastián Domínguez, realizó un destacado análisis cuestionando y criticando a la homofobia. "Con el tema de la homosexualidad, es un problema no poder interpretarlo, entenderlo y poder aceptarlo. Es una deuda grande que todavía tenemos los futbolistas dentro de un contexto que no estamos viendo lo que pasa en el mundo", expresó, dejando sin palabras al Pollo Vignolo.

"Si seguimos pensando que si sos "trolo" no podés jugar al fútbol, dale. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ese es un tema mucho más profundo, es algo serio que hay que tratarlo como se debe. Pero sobre todo, con muchísimo respeto separando lo que es el deporte de una elección dentro de tu vida", agregó Seba Domínguez, al aire de F90 (ex 90 minutos de fútbol), programa donde es uno de los panelistas más destacados.

Por otra parte, Seba Domínguez agregó: "Son cosas que somos unos cavernícolas para entender lo que pasa. No es un problema argentino, es un problema a nivel mundial. En el fútbol hay dos temas de los que no volvés nunca, son dos temas muy delicados. Uno es la homosexualidad. ¿Cuántos homosexuales hay en el fútbol? ¿Cuántos planteles lo integran? ¿Te pensás que no hay, mínimo, uno por plantel? Es un tema tabú, totalmente tabú. El otro, es si sos buchón o no sos buchón".

"Una vez que se genera la duda, salir de ahí es imposible. Son dos cuestiones que te meten ahí y no salís más. Después la duda ya la generaron, eh. ¿Cómo hacés para explicarle al resto? Eso es una red que se va tejiendo, ¿cómo hacés para aclarar lo que sos, lo que no sos? Es muy chivo eso, tenés que estar muy preparado para abordarlo", sentenció el ex futbolista profesional, quien ha sabido tener ascendencia en los diferentes planteles que integró y fue el segundo capitán de Vélez durante mucho tiempo (con Fabián Cubero en el primer lugar).