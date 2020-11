Incómodo momento en vivo.

El conductor Sebastián Vignolo explotó contra sus compañeros de F90 (90 minutos de fútbol) al aire de ESPN. El Pollo aseguró que algunos de sus panelistas "se hicieron los giles" y procedió a explicar los motivos. ¿Qué fue lo que provocó este incómodo momento que tuvo al conductor cordobés como protagonista?

Luego del triunfo de la selección argentina por 1-0 ante Ecuador, en el marco de la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo no logró contentar a los hinchas. Ni a la prensa: Diego Chavo Fucks y Marcelo Cholo Sotille, al parecer, esperaban más de un combinado nacional que de igual modo logró quedarse con los tres puntos. Por su parte, Vignolo pidió mesura.

Allí fue cuando llegó el explosivo momento: el Pollo Vignolo manifestó que sus dos panelistas no fueron tan terminantes con Jorge Sampaoli en el año 2018, cuando se quedó fuera del Mundial en los octavos de final. "Scaloni está aprendiendo a caminar. Con Sampaoli se hicieron los giles y regaló un Mundial", explicó el conductor cordobés, ante la mirada atónita de sus compañeros en el piso.

"Nunca más": la decepción del Pollo Vignolo con Marcelo Tinelli

El periodista y conductor Sebastián Pollo Vignolo no ocultó su malestar contra el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli. Al aire de ESPN, el periodista criticó duramente a los dirigentes del fútbol argentino luego de romper unilateralmente el contrato de televisación con la cadena FOX (donde Vignolo es uno de los relatores ya que la misma fue comprada por Disney/ESPN).

"Se rompió el contrato con Fox y no llegó ninguna información oficial", enfatizó Vignolo, quien luego agregó: "Primero, cuando ocurre algo así, hay que mandar una carta documento a la empresa avisándole que vas a rescindir el contrato, cosa que no ocurrió. Se hablaba de una dificultad en los pagos, alguna tardanza, y no pasó. Se ha informado y pagado en tiempo y forma, cada una de las cuotas que tuvieron que ver con el fútbol argentino".

"Se puede ser diferente, no cuesta nada. No es cordial ni responsable hacer eso. Yo lo único que pido es que un 38 a 38 no haya nunca más", sentenció el Pollo Vignolo, visiblemente molesto con la actitud de varios protagonistas del fútbol argentino. Entre ellos, Marcelo Tinelli.