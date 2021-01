El difícil momento del periodista deportivo.

El periodista Sebastián Pollo Vignolo sufrió una dura acusación al aire de su programa. Es que en pleno F90, Carlos Cai Aimar lo humilló al hablar sobre sus cualidades futbolísticas y exigirle respuestas para explicar por qué no llegó a ser un deportista de la élite argentina. "Eras un desastre", manifestó el ex técnico de Boca Juniors, generando una tristeza y desazón pocas veces vistas en el conductor del ciclo emitido por ESPN.

"Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los del country, te mirabas al espejo. Cuando salías y no la tocabas... Hoy hablás como si jugaras como Pelé o Maradona. No te entiendo. Sos un desastre. Quisiste ir a probarte a All Boys y no te dejaron entrar", sentenció el Cai Aimar, y allí fue el momento en que Vignolo expresó su pesar por haber recibido semejantes palabras en su contra.

"Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Vos sabés los líos que tuve por no haber llegado? La situación que viví. ¿No puedo hablar porque no llegué? ¿Es una nota esto? Me dolió", explicó el Pollo Vignolo, dejando en claro que no le gustaron las palabras que tuvo su compañero en pleno aire. De todos modos, el conductor de F90 se tomó revancha y le recordó al Cai Aimar la época en la que fue entrenador de Quilmes y debió irse despedido tras pasar tan sólo 10 partidos.

"Jamás le pregunté a usted por qué lo echaron de Quilmes a los 10 partidos", retrucó Vignolo. Por su parte, Aimar respondió sin vueltas y fiel a su estilo: "Porque fuimos un desastre. No ganábamos ni un partido. ¿Qué querés que te diga? ¿Que no?".

El anterior cruce entre el Cai Aimar y el Pollo Vignolo, cuando ambos estaban en Fox Sports

"Cómo se ve que no has jugado nunca, no sabés lo que es competir en ese nivel", retrucó Aimar. Acto seguido, Vignolo agregó: "Cai, entre nosotros sabemos la importancia del entrenador, pero ustedes le agregaron el IVA. De verdad, le metieron esa dosis de jengibre. No creas que los agarran a los jugadores como si fueran muñequitos y los van ubicando. Esa ya no va más".

"¿Entonces por qué decís que Gallardo es tan buen entrenador? ¿Lo hizo jugar bien o no a River? ¿Sacó chicos de las inferiores o no?", preguntó Aimar. Allí, Vignolo comenzó a quedarse sin fundamentos y atinó a decir lo siguiente: "¿Sabés cuántos Gallardos hay? Pocos".

"¿Y sabés cuántos periodistas buenos y cuántos de los otros hay?", enfatizó el Cai, dejando sin palabras al conductor del programa. "Y, no hay problema. Yo estaré entre los flojos, pero trataré de mejorar", respondió el Pollo.

Aimar, fiel a su estilo, cerró: "No te hagás la víctima, de la misma manera que vos decís que hay entrenadores de acá y de allá, yo te digo lo mismo de los periodistas. Más fácil imposible".