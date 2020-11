El conductor de ESPN Sebastián "Pollo" Vignolo contó el picante cruce que mantuvo con su comentarista, Diego Latorre, luego de la victoria por 2 a 0 de Boca sobre Newell's en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El conductor de ESPN F90, antes conocido como 90 Minutos de Fútbol, reveló una frase que le dijo "Gambeta" fuera de micrófono y que podría haber terminado en una pelea con su panel. "Me sentí tocado, me sentí mal", anticipó el periodista sin dar muchos detalles.

"Termina la transmisión y yo... lo quiero compartir con ustedes. Porque digo 'este me la tiró a mí'", apuntó jugando al misterio. Enseguida el relator quiso buscar la complicidad de sus compañeros y afirmó: "Tenemos que ir a buscarlo, necesito que me ayuden". Su mensaje causó expectativa, pero el conductor jugó al misterio durante varios minutos.

Rápidamente apareció Oscar Ruggeri, quien continuó la broma y decidió dejarlo solo en su pelea. "Si es mano a mano, no", señaló el campeón del Mundo en México 1986 entre otras cosas. Además planteó que era un problema de Vignolo y no del resto del equipo. "Me sentí que me apuntaba a mí y a algunos de ustedes también", quiso convencerlo el "Pollo" sin suerte.

Luego de una pausa, el periodista terminó contando lo que pasó a pocos minutos de terminado el encuentro entre Boca y la "Lepra". "Termino el partido, me dicen 'quedate para F10 con Gustavo López', me saco los auriculares y me mira y me dice: 'ahora todos los que dicen que Soldano mejoraba a Tévez ¿dónde están?'", detalló el conductor en referencia a Latorre, a quien no nombro pero que comentó la victoria del 'Xeneize' junto a él.

Enseguida, él se deslindó de responsabilidades sobre las afirmaciones y dijo que había sido uno de los "muchachos" del equipo de ESPN F90. Los panelistas comenzaron a tirarse la pelota entre ellos sin hacerse cargo y terminaron acusando a Diego "Chavo" Fucks de haber sido el autor de la frase que no le gustó a Latorre.

El "Chavo" sostuvo que, según su análisis, Soldano le permite a Boca recuperar la pelota mucho más arriba y se convierte en un jugador interesante para el equipo. En su apoyo salió Sebastián Domínguez, quien planteó que pese a que el equipo de Miguel Ángel Russo le ganó a Newell's, le costó mucho tener la pelota. "Ustedes para ganar la discusión sobredimensionan a Cardona", recalcó Fucks.