El periodista no tuvo piedad con el DT del Xeneize.

Luego del agónico empate entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, muchos fueron los protagonistas mediáticos que se pronunciaron contra el funcionamiento del equipo "xeneize". Entre ellos, Sebastián Vignolo inició su programa F90 en ESPN con duras críticas hacia el planteo estratégico del entrenador Miguel Ángel Russo y aseguró que River Plate juega mejor que su clásico rival.

"Los jugadores primero tienen que creerte, y después tenés que tener movilidad. Si Boca no tiene un plan de juego, no tiene movilidad, si Boca no tiene algunos mecanismos ya marcados, va a ser complicado", comenzó diciendo el "Pollo", quien no tuvo reparos al momento de indicar cuáles deberían ser los ajustes en el equipo titular de Boca para lograr mejores resultados.

Sin ningún tipo de filtros, Vignolo disparó: "Insisto, las señales del banco tienen que ser claras, clarísimas. Para armar un equipo y para corregir. Las dos cosas. Yo a veces siento que el técnico de Boca quiere tener menos líos afuera y no le importa tanto si tiene líos adentro". Tras esta afirmación, el "Pollo" comparó al "Xeneize" con River Plate, el clásico rival del elenco azul y oro.

"Yo les voy a decir algo que por ahí cae antipático. A mí siempre me da la sensación de que River juega mejor. Siempre creo que River tiene un plan de juego. Tiene variantes, tiene jugadores desequilibrantes", sentenció el conductor, generando discordia entre los hinchas de Boca. ¿Qué dirá Juan Román Riquelme tras escuchar al líder del programa F90?

Russo, preocupado y con un futuro gris

Por su parte, Russo reconoció estar "preocupado por los errores" que cometió su equipo en el empate 2 a 2 frente a Gimnasia y Esgrima e hizo hincapié "principalmente en la pelota parada". En declaraciones a la prensa en La Bombonera tras el partido con Gimnasia, sostuvo: "Ahí no podemos cometer errores, pero seguiremos buscando y trabajando".

Consultado puntualmente sobre las fallas defensivas, el entrenador boquense prefirió no hacer nombres propios y remarcó que hubo falencias en otros sectores. Al respecto, dijo: "Uno junta todas las líneas, perdimos por momentos por las bandas, en algún momento también quedábamos desconectados en el medio, hay que seguir trabajando para revertir estas situaciones". Y agregó: "Tuvimos situaciones para llevarlo de otra forma, hay que seguir trabajando y buscando mejorar permanentemente".