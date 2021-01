El periodista Sebastián Pollo Vignolo realizó una grave denuncia. Al aire de F90, su programa en ESPN, hizo hincapié en un hecho que le causó malestar. "Fue un manoseo", expresó. ¿A qué hizo alusión? A las salidas de Jorge Burruchaga y Lucas Pusineri del Club Atlético Independiente. Ambos dejaron sus cargos de manager y director técnico, respectivamente, en las últimas horas y tras diferencias con la comisión directiva del Rojo.

“Es una falta de respeto para él (Pusineri) y para Burruchaga. Fue un manoseo innecesario para ambos. Ojalá que Independiente recapacite. Es una vergüenza como trataron a Pusineri. Es una vergüenza como trataron al mánager. Ese destrato no se lo merece nadie", expresó el Pollo, mientras sus compañeros de F90 (ex 90 minutos de fútbol) lo escuchaban con atención.

Por su parte, y con entrenador interino, Independiente visitará a River Plate este sábado desde las 21:30 horas en la última fecha de la Copa Diego Armando Maradona. Los de Marcelo Gallardo harán de locales en el estadio de Banfield (Florencio Sola), e intentarán conseguir un triunfo abultado para pasar a Boca Juniors en la tabla del Grupo A de la Fase Campeonato.

Independiente, sin chances de llegar a la final del torneo local, tratará de cerrar este certamen de la forma más digna posible y así enfocarse en el futuro. En tanto, la comisión directiva deberá contratar un nuevo manager y por consecuencia un entrenador que reemplace al saliente Lucas Pusineri.

El calvario del Pollo Vignolo tras ser humillado por el Cai Aimar

El periodista Sebastián Pollo Vignolo sufrió una dura acusación al aire de su programa. Es que en pleno F90, Carlos Cai Aimar lo humilló al hablar sobre sus cualidades futbolísticas y exigirle respuestas para explicar por qué no llegó a ser un deportista de la élite argentina. "Eras un desastre", manifestó el ex técnico de Boca Juniors, generando una tristeza y desazón pocas veces vistas en el conductor del ciclo emitido por ESPN.

"Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los del country, te mirabas al espejo. Cuando salías y no la tocabas... Hoy hablás como si jugaras como Pelé o Maradona. No te entiendo. Sos un desastre. Quisiste ir a probarte a All Boys y no te dejaron entrar", sentenció el Cai Aimar, y allí fue el momento en que Vignolo expresó su pesar por haber recibido semejantes palabras en su contra.

"Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Vos sabés los líos que tuve por no haber llegado? La situación que viví. ¿No puedo hablar porque no llegué? ¿Es una nota esto? Me dolió", explicó el Pollo Vignolo, dejando en claro que no le gustaron las palabras que tuvo su compañero en pleno aire.