El conductor y un momento inesperado al aire.

El periodista Sebastián Vignolo dejó atónitos a sus compañeros comenzando el programa del lunes al mediodía con un recuerdo de su infancia. En tiempos donde el Pollo aún no incursionaba en el plano periodístico, reconoció haber sido cajero del negocio que estaba a cargo de su madre. Y allí empezó a recitar los consejos de su progenitora sobre los billetes falsos para luego relacionarlos con la actualidad del Club Atlético Boca Juniors.

Al aire de F90 (el nuevo nombre de 90 minutos de fútbol en ESPN) Sebastián Vignolo comenzó diciendo: "Antes de dedicarme a esta profesión, trabajaba en el negocio de mi mamá. Me ponía detrás del mostrador. A mí me gustaba poco, me gustaba más agarrar la moto. Manejaba entre otras cosas la caja, tenía que cobrar. Había algunos que cuando te pagaban, el billete lo guardaban. Pero venía siempre alguno, al que el billete (me decía mi mamá): 'marcáselo, fijate a la luz, raspá, fijate si no es falso'. Miraba el billete veinte veces".

En ese momento, luego de dar una breve introducción sobre su trabajo al frente de la caja familiar, el Pollo no dudó en mencionar a Boca Juniors (club que tiene a Juan Román Riquelme al mando del fútbol profesional) como esa persona a la cual siempre se le marcaba el billete: "Ese es Boca. A Boca le miran el billete 20 veces. Desconfían de Boca todo el tiempo. 'No jugó contra nadie'. Siguen mirándole el billete a Boca. ¿No se dan cuenta de que Boca tiene otro semblante? ¿Otra fisionomía?".

"Boca está capacitado para competirle a River, ahora sí te lo voy a decir, de igual a igual. No digo que lo alcanzó, está para competirle de igual a igual", agregó el Pollo Vignolo, ante la mirada atónita de Oscar Ruggeri y todos los presentes en el piso. Los compañeros del conductor no podían creer lo que estaban escuchando y algunos optaron por reírse.

El anuncio de Vignolo que sorprendió a los televidentes: "Es oficial"

La Copa de la Liga Profesional de Fútbol no comenzó de buena manera. Tras varios idas y vueltas en torno a la localía de River Plate en su predio de Ezeiza, también se conocieron problemas en cuanto a la televisación respecta: la AFA rompió unilateralmente el contrato con Fox Sports Premium por fusionarse con ESPN sin previo aviso. Sin embargo, el periodista Sebastián Vignolo se manifestó al respecto con un anuncio sorpresivo: "Es oficial".

¿Qué comunicó el Pollo en su cuenta de Twitter? De forma imprevista y tras el fallo de la Justicia a favor de la cadena FOX, Sebastián Vignolo expresó en sus redes sociales: "Es oficial, la cautelar salió a favor de FOX. El fútbol argentino se verá por FOX y TNT". De este modo, y cuando los televidentes pensaban que el cordobés ya no relataría en la Liga Profesional de Fútbol, fue el propio periodista quien se encargó de actualizar la información.