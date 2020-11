Ambos fueron compañeros en las Divisiones Inferiores de Argentinos Juniors.

El periodista Sebastián Pollo Vignolo entrevistó al actor Luciano Castro al aire de ESPN. Allí fue donde el galán de diferentes novelas argentinas recordó su pasado junto al conductor deportivo. ¿Dónde? En las Divisiones Inferiores de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, donde ambos fueron futbolistas de la categoría 1975. "Vos atendías a todos", le recordó el entrevistado a una de las figuras de la señal televisiva.

"Menos Seba y yo, todos entendieron", expresó Luciano Castro, entre risas. Entre los jugadores de aquella categoría estaba Juan Pablo Sorín, quien luego se transformaría en uno de los laterales izquierdos más importantes de la historia de River Plate y la selección argentina. Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor era arquero, ¿de qué jugaba Vignolo?

De qué jugaba Sebastián Vignolo en las Inferiores de Argentinos Juniors

Aguerrido marcador, Sebastián Vignolo fue catalogado por Luciano Castro como "el Cholo Simeone". "Atendías a todos. Más allá de que es mi amigo, y no puedo ser imparcial, pero te agarraba Seba y te sacaba de la cancha", enfatizó el actor, quien protagonizó un incidente junto al Pollo en un partido jugado en la cancha de Quilmes.

"Fue por culpa mía y casi nos matan. A vos no te mataron, a mí me rompieron todos los huesos, por ahí a vos no te pegaron", sentenció Luciano Castro, quien al igual que Vignolo debió buscar otros caminos después de este paso por el fútbol.

El Pollo Vignolo, destrozado por una polémica actitud al aire

El periodista Sebastián Vignolo recibió una dura acusación en su contra. El famoso relator fue destrozado por los usuarios de las redes sociales tras la entrevista realizada a Marcelo Chelo Delgado. El integrante del Consejo de Fútbol del Club Atlético Boca Juniors realizó una aberrante declaración sobre el caso Villa, asegurando que "a todos" les ha pasado alguna vez ser protagonistas de un episodio de violencia de género. ¿La razón del enojo de los televidentes? El silencio del Pollo, no haber repreguntado ante semejante atrocidad.

"La NO repregunta del Pollo Vignolo es aberrante", manifestó una persona en Twitter, identificada como @danielanu_93. Por su parte, el usuario @ianshawshow fue aún más lejos: "Vignolo, sos la crema de la mierda". Claro, la molestia de la audiencia no sólo tuvo que ver con el silencio del periodista: luego de la inexplicable declaración de Delgado, el conductor sólo atinó a analizar la situación futbolística de Sebastián Villa.