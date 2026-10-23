Fórmula 1: Ruanda recibe acusaciones de lavado de imagen tras el anuncio del GP de África

Hace poco más de una semana, la Fórmula 1 hizo el anuncio oficial de que la República de Ruanda albergará la próxima edición del Gran Premio de África, que volverá al calendario en 2030 con un acuerdo por diez años. Para el país africano, el acuerdo con la F1 representa una verdadera oportunidad para recibir ingresos y crear puestos de trabajo, aunque la otra cara de la moneda muestra una cruda crítica hacia el gobierno de Paul Kagame.

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Y es que el presidente ruandés lleva más de veinte años en el cargo y ha sido acusado de cometer abusos contra opositores políticos y periodistas, además de organizaciones de derechos humanos que han cuestionado su gestión. Uno de los aspectos criticados ha sido el uso del deporte para promocionar internacionalmente al país a través de proyectos como “Visit Rwanda”, la marca país de Ruanda en el turismo que ha generado alianzas en el mundo del fútbol.

De hecho, se crearon alianzas con clubes europeos como Arsenal, Aston Villa, PSG, Atlético de Madrid y Bayern Munich, algo que no fue bien visto por parte de diversas ONGs. El problema no suscita en el vínculo con el deporte, sino en cómo este puede mejorar la imagen de Kagame y de Ruanda a pesar de la represión interna y la presunta colaboración con los rebeldes del M23 en el conflicto que atraviesa la República Democrática del Congo.

Tal es así que la prensa opositora indica que el gobierno ruandés calificó estas alianzas como un “lavado de imagen mediante el deporte”, algo en lo que, efectivamente, también se ve envuelta la F1. La máxima categoría no solo movilizará el turismo con el arribo de los equipos y los fans, sino también socios corporativos y medios de comunicación internacionales, lo que podría llevar a obtener inversiones dentro del país.

De esta manera, el GP de África significa más que una fecha en la F1 para Ruanda, que apunta a la generación de empleos, el desarrollo local y los beneficios económicos a largo plazo, sobre todo en Bugesera, donde estará el circuito. En este sentido, un aspecto que no pasa desapercibido es la falta de información sobre el proyecto de la construcción del trazado, ya que no se publicaron datos de los costos, la inversión pública necesaria y el uso que tendrá el recinto por fuera de la F1.

Así se anunció el GP de África en Ruanda para 2030.

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