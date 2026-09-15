Platense vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2026: cómo ver en vivo

Platense se ilusiona con una remontada histórica que le permita alcanzar por primera vez las semifinales de la Copa Libertadores: después de caer por 2 a 0 ante Fluminense en la ida disputada en Río de Janeiro, el 'Calamar' se impone por el mismo resultado en el duelo de vuelta en el Estadio Ciudad de Vicente López. Guido Mainero y Bruno Sepúlveda fueron los autores de los goles del cuadro que dirige técnicamente Martín Palermo.

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A la media hora del encuentro, Mainero se encontró con un rebote tras una gran jugada individual propia por el sector derecho y, con un fuerte remate cruzado, marcó el primer tanto para descontar en la serie ante el 'Flu'. Ya en tiempo de descuento, el ex Vélez e Instituto soltó un preciso centro para la llegada de Sepúlveda, quien conectó un cabezazo al ángulo para el empate parcial y la locura de los hinchas del cuadro marrón.

Al entretiempo, Platense le gana 2 a 0 a Fluminense en Vicente López.

Video: los goles de Platense ante Fluminense en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Las formaciones de Platense y Fluminense en el partido de vuelta

Platense : Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo. Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, René; Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Paulo Ganso, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcao.

Por dónde ver Platense contra Fluminense

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Platense y Fluminense de este martes a las 19 será transmitido por Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+.

Cómo llegan a este cruce Platense y Fluminense

Con la mira puesta en continuar haciendo historia en su primera participación en la Copa Libertadores, Martín Palermo decidió preservar a varios de sus habituales titulares durante la última fecha para administrar el desgaste físico. Sin embargo, el equipo no pudo conseguir un buen resultado y perdió 2-1 frente a Estudiantes en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata. El Pincha se impuso con un gol de Guido Carrillo sobre el cierre. La derrota dejó al conjunto de Palermo en el 13° puesto de la Zona A, con nueve puntos y alejado de los lugares que otorgan un boleto a los playoffs. En la Tabla Anual, además, ocupa la 26° posición con 25 unidades.

Fluminense, por su parte, tampoco llega de la mejor manera al compromiso internacional. El conjunto brasileño viene de caer 3-1 ante Atlético Mineiro, resultado que lo hizo retroceder hasta la cuarta ubicación del Brasileirao, donde suma 45 puntos. A la derrota se le suma un contexto institucional y deportivo delicado: durante la última semana murió Paulo Angioni, quien se desempeñaba como director deportivo de la institución.

Además, el equipo sufrió una importante baja dentro del campo de juego, ya que John Kennedy, una de sus principales figuras, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y permanecerá alejado de las canchas hasta 2027.