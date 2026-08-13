Platense empata con Coquimbo en ida de octavos de Libertadores; Flamengo iguala con Cruzeiro

Platense ​dejó escapar un triunfo que parecía asegurado ante Coquimbo Unido y empató 1-1 como local en la ‌ida de octavos de ‌la Copa Libertadores, en una jornada en la cual Flamengo igualó 1-1 con Cruzeiro."Son partidos de Copa y hay que saber que son partidos de 180 minutos. No pudimos mantener la ventaja que queríamos, pero hay que ir a Chile y ver de qué manera podemos sacar la ​clasificación", dijo el ⁠DT de Platense Martín Palermo en rueda de prensa.En ‌el partido disputado en el estadio Ciudad de ⁠Vicente López, el conjunto argentino ⁠abrió el marcador a los 35 minutos por intermedio de un remate de cabeza de Luciano Giménez.Platense estuvo cerca del segundo ⁠gol a los 83 minutos a través de ​un penal sancionado a instancias del VAR, ‌pero el arquero Diego Sánchez ‌tapó el remate de Guido Mainero.El empate de Coquimbo ⁠llegó a los 95 minutos en la última acción del partido por intermedio del argentino Guido Vadalá, con un remate cruzado que sorprendió al meta Juan Pablo Cozzani."Fue ​un gol ‌clave para dejarnos bien parados para la vuelta. Platense es un rival difícil, que se hace fuerte de local, pero el penal nos dio ánimo para salir a buscar el empate", dijo Vadalá ⁠en rueda de prensa.Por su parte, el vigente campeón Flamengo consiguió igualar 1-1 en la ida como visitante frente a su par nacional Cruzeiro en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.Cruzeiro se puso en ventaja a los 53 minutos gracias a un remate cruzado del ecuatoriano Keny Arroyo.El empate de Flamengo llegó ‌a los 67 a través de Lucas Paquetá, quien capturó un rebote en el travesaño y sacó un potente remate al minuto de haber ingresado desde el banco.En el otro partido del miércoles, el conjunto paraguayo Cerro Porteño sacó un empate ‌agónico 1-1 en su visita a Palmeiras en el estadio Allianz Parque de la ciudad brasileña de Sao Paulo.Palmeiras sacó ventaja a los ‌82 minutos con ⁠un gol del argentino José Manuel López, mientras que Cerro igualó a los 93 a ​través de su compatriota Jonathan Torres.El equipo brasileño quedó con un hombre menos a los 73 minutos por la expulsión de Andreas Pereira.

Con información de Reuters