Platense empata con Coquimbo en ida de octavos de Libertadores; Flamengo iguala con Cruzeiro

Platense dejó escapar un triunfo que parecía asegurado ante Coquimbo Unido y empató 1-1 como local en la ida de octavos de la Copa Libertadores, en una jornada en la cual Flamengo igualó 1-1 con Cruzeiro."Son partidos de Copa y hay que saber que son partidos de 180 minutos. No pudimos mantener la ventaja que queríamos, pero hay que ir a Chile y ver de qué manera podemos sacar la clasificación", dijo el DT de Platense Martín Palermo en rueda de prensa.En el partido disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, el conjunto argentino abrió el marcador a los 35 minutos por intermedio de un remate de cabeza de Luciano Giménez.Platense estuvo cerca del segundo gol a los 83 minutos a través de un penal sancionado a instancias del VAR, pero el arquero Diego Sánchez tapó el remate de Guido Mainero.El empate de Coquimbo llegó a los 95 minutos en la última acción del partido por intermedio del argentino Guido Vadalá, con un remate cruzado que sorprendió al meta Juan Pablo Cozzani."Fue un gol clave para dejarnos bien parados para la vuelta. Platense es un rival difícil, que se hace fuerte de local, pero el penal nos dio ánimo para salir a buscar el empate", dijo Vadalá en rueda de prensa.Por su parte, el vigente campeón Flamengo consiguió igualar 1-1 en la ida como visitante frente a su par nacional Cruzeiro en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.Cruzeiro se puso en ventaja a los 53 minutos gracias a un remate cruzado del ecuatoriano Keny Arroyo.El empate de Flamengo llegó a los 67 a través de Lucas Paquetá, quien capturó un rebote en el travesaño y sacó un potente remate al minuto de haber ingresado desde el banco.En el otro partido del miércoles, el conjunto paraguayo Cerro Porteño sacó un empate agónico 1-1 en su visita a Palmeiras en el estadio Allianz Parque de la ciudad brasileña de Sao Paulo.Palmeiras sacó ventaja a los 82 minutos con un gol del argentino José Manuel López, mientras que Cerro igualó a los 93 a través de su compatriota Jonathan Torres.El equipo brasileño quedó con un hombre menos a los 73 minutos por la expulsión de Andreas Pereira.
Con información de Reuters